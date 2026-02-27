الحقايق تواصل الإثارة في ختامي الوثبة للهجن



تواصلت، الجمعة، فعاليات المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة 2026، الذي يقام بمشاركة آلاف المطايا من هجن أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وشهدت منافسات اليوم الثاني من المهرجان الذي ينظمه اتحاد الإمارات لسباقات الهجن تنافساً قوياً بين المطايا على مدار 16 شوطاً للحقايق لمسافة 4 كلم.



وحلقت «طرفاشة» في إهداء مالكها خلفان سالم بن خلفان بالعري الكتبي، ناموس أول أشواط الحقايق للأبكار، بعد أن خطفت المركز الأول في آخر لحظة بتوقيت في 5:45:08 دقائق.

وكسب «شاهين» لمبارك حمد بن مبارك النابت، ناموس الشوط الثاني للجعدان، بتوقيت قدره 5:44:48 دقائق. وكانت «أوزان» لمحمد عبدالله سعيد علي بوصلعة، صاحبة الصدارة في الشوط الثالث بتوقيت قدره 5:46:48 دقائق.



وفيما تبقى من الأشواط في منافسات الحقايق، تصدر «مهيض» لمبارك حمد بن علي الجديلي، الشوط الرابع للجعدان مسجلاً توقيتاً زمنياً 5:47:00 دقائق.



وتفوقت «ناصية» لأحمد سلطان بالرشيد السويدي على منافستها في الشوط الخامس للحقايق الأبكار، وقطعت مسافة الشوط في 5:48:95 دقائق، أما في الشوط السادس للأبكار كسب «هدوء» لمالكه أحمد سهيل بن صغير العامري، بتوقيت 5:48:83 دقائق.



وبسطت «الباتريوت» لمالكها علي محمد بن يراك الزيدان، سيطرتها على منافساتها ونالت ناموس الشوط السابع، بتوقيت 5:42:18 دقائق، ونجحت «وسام» لسالم ثعلوب بن سالم الدرعي، بلقب الشوط الثامن، بتوقيت قدره 5:46:46، بينما استطاعت «العبور» إهداء مالكها محمد سالم بالهويمل العامري ناموس الشوط التاسع بتوقيت قدره 5:46:96 دقائق.



نجح «راهي» لمالكه صبيح حمد بن سالم حمود الوهيبي في الفوز بناموس الشوط العاشر للجعدان بعد أن وصل إلى خط النهاية في 5:46:95 دقائق، وفي الشوط 11 فازت «تملك» بالمركز الأول بعد وصلت إلى خط النهاية في 5:48:75 دقائق.



وفي الشوط 12 تصدر «أرباح» لمالكه عيلان سعيد بن عيلان المهيري بعد أن تفوق على منافسيه بتوقيت قدره 5:49:55 دقائق، وفي الشوط 13 فاز «رايق» لعلي راشد بن محمد الزبداني المري، بتوقيت قدره 5:47:83 دقائق، وفي الشوط 14 فازت «هدوء» لحمد ضعيف بن غدير الكتبي، بتوقيت قدره 5:48:38 دقائق. وفي الشوط 15 فازت «أسياد» لسعيد حزيم بن ثعيلب الهاجري، بتوقيت قدره 5:49:87 دقائق.