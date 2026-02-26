انطلاقة قوية لمنافسات الحقايق في ختامي الوثبة



تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، انطلقت اليوم الخميس، بميدان الهجن بالوثبة في أبوظبي، فعاليات المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة «ختامي الوثبة 2026» المخصص لفئات الحقايق واللقايا الإيذاع لهجن أبناء القبائل.

ينظم المهرجان الختامي، اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، بمشاركة ملاك الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي. وشهد اليوم الأول من المهرجان الختامي منافسات سن الحقايق لهجن أبناء القبائل، لمسافة 4 كلم في 14 شوطاً مخصصة للهجن من فئة الإنتاج، تشجيعاً للملاك على الاهتمام بالحلال.



جاءت انطلاقة منافسات المهرجان قوية من المطايا المشاركة من أجل حصد الناموس والجوائز المالية القيمة المخصصة من اللجنة العليا المنظمة للمهرجان التي تحتفل بالحدث التراثي الضخم، ويبلغ إجمالي عدد أشواطه 98 شوطاً. وإجمالي عدد الرموز 12 رمزاً. وشهدت منافسات اليوم الأول تنافساً قوياً ومثيراً وتميز بالسرعة وتسجيل توقيتات زمنية جيدة في سباقات سن الحقايق.



وحصدت «خيال» لمالكها سعيد عبيد بالضبيعه الكتبي ناموس أول أشواط الحقايق الأبكار الإنتاج، بعدما قطعت مسافة الشوط في زمن قدره 5:52:55 دقائق، حيث أثبتت قدراتها وسرعتها في الكيلومتر الأخير. وأهدى «مخلاب» مالكه مهنا سعيد بن حميد الجحافي، ناموس الشوط الثاني المخصص للحقايق الجعدان الإنتاج، حيث أنهى الشوط في المركز الأول محققاً أسرع زمن خلال المنافسات في 5:50:73 دقائق، بينما فازت «هملولة» لخليفة علي حمد العطية، بالشوط الثالث للأبكار مسجلة توقيتاً زمنياً قدره 5:51:43 دقائق.



ونجحت «وعد» لمالكها عيلان حميد بنواس الكتبي، وأهدته ناموس الشوط الرابع للحقايق الجعدان الإنتاج، وقطع مسافة الشوط في 5:50:18 دقائق، أما الشوط الخامس للأبكار ذهب إلى «النشمي» لمحمد سالم راشد سالم بتوقيت 5:51:79 دقائق.



وكسبت «عوايد» لسعيد علي سالم المري، ناموس الشوط السادس بتوقيت 5:50:60 دقائق، فيما فازت «ملامح» لناصر سعيد مشيط المري، بلقب الشوط السابع، بتوقيت 5:52:02 دقائق، بينما توج بالشوط الثامن «العندليب» لـ محمد جار الله حمد ظرمان، بتوقيت 5:48:94 دقائق. وفي الشوط التاسع طارت بالمركز الأول «مهابة» لـ مسفر محمد صالح السندوانة المري، بتوقيت 50:51:69 دقائق، وفي عاشر الأشواط كسب «الواضح» لـ عبدالهادي علي قرين الشهواني، الناموس بعد التفوق على منافسيه بتوقيت 5:50:12.



ستكون الأنظار مسلطة من الغد، على أشواط الرموز في فئة الحقايق ضمن المهرجان الذي يقام لمدة أربعة 6، حيث تقام 16 شوطاً خصصت اللجنة المنظمة رمزين في منافسات، غداً الجمعة، لسن الحقايق، وتتنافس المطايا المشاركة في الكأس، إلى جانب الجائزة المالية وقدرها مليون ونصف مليون درهم في الشوط الأول المخصص للأبكار، فيما يحصد الفائز في الشوط الرئيسي الثاني بندقية ومليون درهم.



