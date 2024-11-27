برعاية رئيس الدولة.. «مطفية» تحصد أول رموز جائزة زايد الكبرى للهجن 2024

برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أقيمت أمس منافسات اليوم الثاني من جائزة زايد الكبرى لسباقات الهجن 2024، التي ينظمها اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، بميدان الوثبة بأبوظبي، بمشاركة آلاف المطايا من هجن أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي. وحضر معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، رئيس اللجنة المنظمة، منافسات سن الحقايق التي أقيمت بالميدان الجنوبي لمسافة 4 كلم، على مدار 20 شوطاً، للتنافس على 4 رموز.

ونجحت «مطفية» المملوكة لعتيق مطر القبيسي في التحليق بأول رموز جائزة زايد الكبرى للهجن في نسخة عام 2024 التي تستمر حتى الأول من ديسمبر المقبل، إذ توجت بكأس الحقايق الأبكار في الشوط الرئيس الأول، وأهدت مالكها الناموس ومليون ونصف مليون درهم جائزة الشوط المالية، بعدما قطعت مسافة الشوط في 5:45:22 دقائق، بفارق مريح عن «الشويهات» لخلف ساري المزروعي التي حلت في المركز الثاني، بينما أنهت الشوط في المركز الثالث «مذيار» لسالم فارس المزروعي.

وحلق «العراب» لمانع محمد العليلي بناموس وبندقية الشوط الرئيس الثاني المخصص للحقايق الجعدان، إلى جانب مليون درهم، إذ سيطر «العراب» على الكيلومتر الأخير وعبر خط النهاية مسجلاً توقيتاً زمنياً قدره 5:44:9 دقائق، وجاء في المركز الثاني «الغزال» لعبدالله زايد المنصوري بتوقيت 5:46:9 دقائق، وفي المركز الثالث «شاهين» لحمد سعيد النيادي بتوقيت 5:47:76 دقائق.

وفي منافسات فئة الإنتاج، استطاعت «الذاير» لسعود حمود الجديلي انتزاع ناموس الشوط وكأس الحقايق الأبكار الإنتاج، وجائزته المالية وقدرها مليون ونصف المليون درهم، إذ تمكنت من خطف لقب الشوط في الأمتار الأخيرة وبتوقيت 5:47:48 دقائق بعد منافسة مع «ثقة» المملوكة لسعد سالم الفهيدة المري التي جاءت في المركز الثاني بفارق أجزاء من الثانية عن «الذاير»، فيما أنهت الشوط في المركز الثالث «الوثبة» لمحمد الحسيني العفاري.

وفي آخر أشواط رموز سن الحقايق، أهدى «مشبب» مالكه نادر زباران العجمي شداد الجعدان من فئة الإنتاج، حيث شهد الشوط تقارباً في المستوى بين المطايا المشاركة، ومنافسة ثلاثية على الصدارة، وحسمه «مشبب» في اللحظات الأخيرة بتوقيت 5:46:00 دقائق، بفارق 17 جزءاً من الثانية عن «مطلاع» لحمد ناصر سعيد الكتبي الذي جاء في المركز الثاني، وفي المركز الثالث حل «أبشر» لسالم سعيد منانة الكتبي بتوقيت 5:46:31 دقائق.

ويقام، اليوم، 40 شوطاً لسن اللقايا، تتنافس خلالها المطايا على 8 رموز، وأجرت اللجنة المنظمة تعديلاً على مواعيد الأشواط على عكس السنوات الماضية، إذ قررت تقسيم أشواط الرموز بين منافسات الأبكار والجعدان خلال الفترتين الصباحية والمسائية، حيث يقام في الفترة الصباحية 26 شوطاً، منها 4 رموز للقايا الجعدان في أول 4 أشواط، لمنافسات الجعدان الرئيس والمحليات والمحليات الإنتاج والمهجنات الإنتاج، حيث يحصل الفائزون على بندقية وشداد إضافة إلى مليون درهم في كل شوط.

أما الفترة المسائية فخصصت لمنافسات اللقايا الأبكار، وتتنافس المطايا على 4 رموز للأبكار الرئيس والمحليات والمحليات الإنتاج والمهجنات الإنتاج، وخصص لها كأس في كل شوط، إضافة إلى الجائزة المالية وقدرها 1.5 مليون درهم.