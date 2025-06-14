تعاون بين «البارالمبية الوطنية » و«أبوظبي لرياضات المضرب»

وقعت اللجنة البارالمبية الوطنية مذكرة تفاهم مع نادي أبوظبي لرياضات المضرب، لدعم رياضة أصحاب الهمم وتعزيز التعاون بين الجانبين.

وجاء توقيع مذكرة التفاهم خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد، مساء أول من أمس، بفندق روتانا بارك بالعاصمة أبوظبي، بحضور محمد فاضل الهاملي، رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية، والدكتور حمد عبدالله المحياس، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي لرياضات المضرب، وطلال الهاشمي، مدير قطاع الفعاليات الرياضية بمجلس أبوظبي الرياضي وذيبان سالم المهيري، الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية، وعبدالرحمن المنهالي، نائب رئيس النادي.

وقع المذكرة كل من محمد فاضل الهاملي والدكتور حمد عبدالله المحياس.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في سبيل تطوير رياضات المضرب لأصحاب الهمم، وتوفير البرامج التدريبية والدعم الفني واللوجستي اللازم.

وأكد محمد فاضل الهاملي، أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة في مسيرة تمكين أصحاب الهمم رياضياً، من خلال فتح مجالات جديدة للمشاركة والتميز، مثمناً جهود نادي أبوظبي لرياضات المضرب في دعم هذه الفئة.

وعبر الدكتور حمد عبدالله المحياس عن سعادته بتوقيع المذكرة، مؤكداً التزام النادي بتوفير بيئة رياضية متكاملة تدعم تنمية مهارات اللاعبين من أصحاب الهمم، والعمل على إدماجهم في مختلف الأنشطة والبطولات.