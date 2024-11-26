تحت رعاية محمد بن زايد.. انطلاقة قوية لجائزة زايد الكبرى للهجن 2024 في الوثبة

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، انطلقت أمس بميدان الوثبة للهجن في أبوظبي، منافسات جائزة زايد الكبرى لسباقات الهجن 2024، التي ينظمها اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، بمشاركة واسعة من ملاك الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، وتستمر حتى الأول من ديسمبر المقبل.

وشهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، منافسات السباق التراثي في اليوم الأول من الجائزة، والمخصص للفئة العمرية من 15 إلى 20 سنة، وذلك خلال الفترة المسائية، التي أقيمت على مدار 13 شوطاً، لمسافة 2 كلم بالميدان الجنوبي.

وجاءت انطلاقة الجائزة قوية خلال السباق التراثي، الذي شهد إثارة بين المشاركين من الفئات العمرية الشابة، كما حضر المنافسات عدد كبير من ملاك ومحبي رياضة سباقات الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وحصل الفائزون بالأشواط على جوائز نقدية وصلت إلى 100 ألف درهم، فيما شهدت الفترة الصباحية إقامة 20 شوطاً للحقايق لمسافة 5 كلم.

تميز

وحصد حمدان الظبيب بن معيوف العرياني على ظهر«لفان» ناموس الشوط الأول، محققاً المركز الأول بزمن 3:07:77 دقائق، وكسب عبدالله محمد محمود آل رضا مع «جمر» ناموس الشوط الثاني، بتوقيت قدره 3:06:62 دقائق، وفازت حمدة عبدالله بن حمدان على ظهر «سراب» بناموس الشوط الثالث، بتوقيت قدره 3:20:69 دقائق، وحاز محمد عبدالله هلال إبراهيم مع «عناب» على لقب الشوط الرابع، وتصدر محمد اميهدر مع «الأبيض» الشوط الخامس.

وحصل عبيد جمعة عبيد الراشدي، مع «رعد» على لقب الشوط السادس، وسابرينال بوفير مع «الطي» على لقب الشوط السابع، وريما بنت محمد حامد الحربي، مع «طويق» على لقب الشوط الثامن، ومطر محمد راشد بالضبيعة الكتبي مع «هملول» على لقب الشوط التاسع، ومطر محمد مطر بالحصبا المهيري مع «برزان» على لقب الشوط العاشر، وأحمد راشد سعيد المنصوري مع «مكرم» على لقب الشوط 11، وراشد سالم بالضبيعة الكتبي مع «شاهين» على لقب الشوط 12، و حميد حمد عبيد الراشدي مع «عجيب» على لقب الشوط الأخير.