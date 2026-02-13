موسم تاريخي للألعاب الإلكترونية تحت مظلة «فيفا»

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) انطلاق الموسم الأوسع في تاريخ منافسات كرة القدم الإلكترونية، بمشاركة قياسية تشمل 120 دولة، وهو ما يمثل أكثر من نصف الاتحادات الوطنية في العالم.

وسوف تتضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات عام 2026 ثلاث مسابقات رئيسية هي «روكيت ليج» و«إي فوتبول»، عبر المنصات والأجهزة المحمولة، مع اعتماد نظام «2 ضد 2» في نسخة الهواتف المحمولة لزيادة الحماس وروح الفريق.

وستجرى المنافسات طوال العام عبر «دوري الأمم»، ثم التصفيات القارية، وصولًا إلى النهائيات الكبرى.

ولتعزيز المتابعة الجماهيرية، سيتم إطلاق نظام «تصنيف عالمي» ومؤشر لأداء اللاعبين لرصد المستويات الفنية وتطور النتائج بشكل مستمر، ما يمنح المشجعين رؤية شاملة للمنافسة طوال الموسم.