حوادث مؤسفة للاعبين.. تحقيقات في تصنيع ميداليات أولمبياد ميلانو

أعلن منظمو دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في ميلانو/كورتينا، اليوم الاثنين، التحقيق في عملية تصنيع الميداليات، وذلك بعد أن أبلغ عدد من الرياضيين عن تفكك ميدالياتهم.

وتعرضت بطلة التزلج المنحدر الأمريكية بريزي جونسون، وبطلة التزلج الريفي السويدية إيبا أندرسون، وبطلة التزلج الفني الأمريكية أليسا ليو، وبطل البياثلون الألماني جوستوس ستريلو، لحوادث مؤسفة، وبشكل خاص أثناء القفز احتفالاً بالفوز.

وقام ستريلو بإصلاح ميداليته بنفسه، وإن كان ذلك قد تسبب في خدشها.

ونشر الفريق الألماني مقطع فيديو على إنستجرام معلقاً: "يا أولمبياد، ما قصة هذه الميداليات؟".

وقالت جونسون للصحفيين يوم الأحد: "لا تقفزوا بها، كنت أقفز من فرط الحماس، فانكسرت. أنا متأكدة من أن أحدهم سيصلحها"، وسقطت الميدالية من الحبل، وقالت جونسون إنها "مكسورة قليلاً".

وأكد أندريا فرانسيسي، رئيس عمليات الألعاب، للصحفيين بأنهم على دراية بالوضع وأنهم يبحثون في طبيعة المشكلة بالتحديد.