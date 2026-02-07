21 فريقاً في النسخة الأولى من بطولة البادل بنادي تنس الفجيرة



شهدت ملاعب نادي الفجيرة للتنس الأرضي، الجمعة، إقامة النسخة الأولى لبطولة البادل المفتوحة التي نظمت تحت رعاية مدينة الفجيرة للإبداع، وذلك بحضور الشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي. ويعد الحدث الأول من نوعه على مستوى الدولة والمناطق الحرة، مستهدفاً المستثمرين ورواد الأعمال والشركاء، في إطار تعزيز التواصل المجتمعي ودعم الأنشطة الرياضية والإبداعية.



وشهدت البطولة مشاركة 21 فريقاً تمثل نخبة من عملاء ومستثمري ورواد أعمال مدينة الفجيرة للإبداع، إلى جانب الشركاء الاستراتيجيين والجهات الحكومية، في أجواء تنافسية رياضية عكست روح التعاون والتواصل بين مختلف القطاعات.



وأكد سالم مرشود الحفيتي، مدير مدينة الفجيرة للإبداع، أن هذه المبادرة جاءت بهدف جمع الشركاء والعملاء تحت سقف واحد، وتعزيز أواصر التواصل بينهم في بيئة مختلفة تجمع بين الرياضة والعمل، بعيداً عن الأطر التقليدية للاجتماعات الرسمية وقاعات الأعمال.



وأشار الحفيتي إلى أن مدينة الفجيرة للإبداع تحرص على دعم مفهوم التواصل وبناء العلاقات بأساليب مبتكرة، لا تقتصر على اللقاءات الرسمية، بل تمتد إلى الفعاليات الرياضية التي تسهم في تنمية الروح الرياضية، وتعزيز التفاعل وتبادل الخبرات في أجواء إيجابية داخل الأندية والملاعب، مبيناً أن البطولة تأتي ضمن رؤية مدينة الفجيرة للإبداع، الرامية إلى دعم الأنشطة المجتمعية والرياضية، وترسيخ مكانتها بيئة متكاملة تجمع بين الأعمال، والإبداع، والرياضة.



في ختام البطولة كرم الشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، بحضور سالم مرشود الحفيتي، الفائزين، حيث تُوّج اللاعبان خوسيه دانيال، وخوسيه غبريال بالمركز الأول، ونالا جائزة مالية قدرها 20 ألف درهم، إضافة إلى مضربين، فيما حل اللاعبان جيمس كارتر، وجورج باريوسو في المركز الثاني محققين جائزة مالية قدرها 10 آلاف درهم، أما المركز الثالث فكان من نصيب اللاعبين محمد الزين، وعمر زكريا، اللذين حصلا على جائزة مالية قدرها 5 آلاف درهم.