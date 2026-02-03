تأهل سامسونوفا وبابتست وكيسلر وتاوسون إلى ربع نهائي أبوظبي المفتوحة للتنس

شهدت دور الستة عشر من بطولة أبوظبي المفتوحة للتنس للسيدات منافسة قوية خلال المباريات الأربع التي أقيمت، اليوم الثلاثاء، بجمع التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية بأبوظبي. وفازت الروسية لودميلا سامسونوفا، المصنفة 18 عالمياً، والفائزة بسبعة ألقاب في جولة رابطة اللاعبات المحترفات، على البولندية جانيس تجين بمجموعتين نظيفتين بنتيجة 6-2 و6-2، لتتأهل لمواجهة الأمريكية هايلي بابتست في ربع النهائي بعد فوز بابتست على مواطنتها إيما نافارو بمجموعتين مقابل مجموعة، وبنتيجة 7-6 و0-6 و6-3.



كما تأهلت إلى الدور ربع النهائي الأمريكية ماكارتني كيسلر بعد تغلبها على الكندية ليلي فرنانديز 6-3 و6-2، لتواجه في الدور المقبل الدانماركية كلارا تاوسون، التي فازت بدورها على السويسرية سيمونا والتريت بمجموعتين دون رد 6-3 و6-1.



وتستهل السويسرية بليندا بنشيتش، مشوار الدفاع عن لقبها الذي أحرزته العام الماضي، والمرشحة الأولى للبطولة، غداً، بمواجهة البريطانية سوناي كارتال، بعدما جنبت القرعة بنشيتش المشاركة في الدور الأول، فيما تلعب في ثمن النهائي، بطلة رولان غاروس السابقة، اللاتفية يلينا أوستابينكو مع التشيكية سارا بيليك في مواجهة تبدو فيها حظوظ أوستابينكو كبيرة للعبور إلى الدور التالي.



كما تلعب الفلبينية الشابة، اليكسندرا أيالا، والتي تحظى بجماهيرية كبيرة في النسخة الحالية بعدما شاركت ببطاقة دعوة، وعبرت الدور الأول على حساب التركية زينب سونيمير، مع الروسية الكساندرا ساسونفيتش.