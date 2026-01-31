نجمة التنس السويسرية بنشيتش لـ«البيان»: لدي ذكريات رائعة في أبوظبي.. و«لحظة تتويجي مع ابنتي لا تنسى»



أعربت نجمة التنس السويسرية، بليندا بنشيتش، عن سعادتها بالعودة مجدداً إلى أبوظبي للمشاركة في بطولة أبوظبي المفتوحة للتنس للسيدات، وأنها تجد ترحيباً كبيراً في كل مرة تعود فيها إلى العاصمة الإماراتية، مؤكدة أن البطولة تحمل طابعاً خاصاً بالنسبة لها، سواء على المستوى الرياضي أو الشخصي.



وتستعد بنشيتش المصنفة العاشرة عالمياً على لائحة لاعبات التنس المحترفات للمشاركة في النسخة الرابعة من بطولة أبوظبي المفتوحة للتنس للسيدات 2026، والتي تقام بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، بمشاركة نخبة من نجمات اللعبة على مستوى العالم، وتستمر حتى 7 فبراير المقبل.



وقالت بنشيتش لـ«البيان الرياضي»: «أشعر بشعور مميز للغاية لوجودي هنا مجدداً، وأنا أستمتع كثيراً بهذه البطولة، وآمل أن يكون عاماً ناجحاً آخر بالنسبة لي، أشعر وكأنني كنت هنا بالأمس، بعد أن مر العام سريعاً جداً على مشاركتي في نسخة العام الماضي، ومتحمسة لتقديم أداء قوي في البطولة هذا العام».



وتملك بنشيتش سجلاً مميزاً في بطولة أبوظبي المفتوحة للتنس للسيدات، إذ تعد اللاعبة الوحيدة، التي لم تهزم في البطولة على الإطلاق، إضافة إلى تتويجها باللقب مرتين من أصل ثلاث نسخ أقيمت للبطولة.



وأضافت: «بالطبع البطولة في غاية الأهمية بالنسبة لي، وكل بطولة أشارك بها تمثل أولوية قصوى في لحظتها، أستمتع كثيراً بالأجواء في أبوظبي، وبالتأكيد أطمح لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة».

وشددت بنشيتش على أن إحراز اللقب للمرة الثالثة لن يكون بالأمر السهل في ظل المنافسة القوية، مشيرة إلى صعوبة التكهن بشكل المنافسة، وأنها تتعامل مع البطولة خطوة بخطوة.



وتابعت: «الاحتفاظ باللقب للعام الثاني على التوالي أمر صعب بالتأكيد، فهناك الكثير من اللاعبات الرائعات، ولا يمكن أبداً التنبؤ بمن سيفوز باللقب، سأحاول التركيز في كل مباراة على حدة، خصوصاً أنني ما زلت في مرحلة التعافي، بعد أن كنت مريضة قليلاً بعد بطولة أستراليا، لذا أحاول استعادة جاهزيتي الكاملة قبل خوض مباراتي الأولى».



وأشارت بنشيتش إلى أنها تملك ذكريات رائعة في أبوظبي لا تقتصر فقط على التتويج باللقب مرتين، بل أيضاً على المستوى العائلي، بعد أن فازت باللقب في الوجود الأول لابنتها بعد ولادتها، واحتفلت لحظتها بالكأس حاملة ابنتها في لقطة حظيت بالكثير من الإعجاب، وقالت: «الفوز باللقب العام الماضي من أجل الذكريات، لكن وجودي هنا في إحدى أولى البطولات مع ابنتي كان مميزاً».



وأكدت أنها تحب الأجواء في الإمارات بشكل عام، وأبوظبي بشكل خاص، والمودة التي تشعر بها منذ لحظة وصولها، إلى جانب الحداثة والانفتاح والأجواء الرائعة، ووجود أنشطة كثيرة تستطيع القيام بها خارج نطاق لعبة التنس.



واختتمت بنشيتش تصريحاتها مؤكدة أن لقب النسخة الحالية مفتوح أمام جميع المشاركات، متوقعة منافسة قوية في جميع الأدوار، مشيرة إلى أن أي لاعبة بإمكانها التتويج باللقب.