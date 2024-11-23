تكريم أصحاب الإنجازات الرياضية بنادي كلباء لموسم 2023-2024

احتفى نادي كلباء الرياضي الثقافي بالمكرمة السخية التي تفضل بها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تكريماً لمنتسبي النادي من أصحاب الإنجازات الرياضية للموسم 2023-2024، في حفل أقيم بحضور الشيخ سعيد بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة بمدينة خورفكان ورئيس نادي كلباء الرياضي، وعيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، والدكتور عبيد سيف الزعابي، رئيس المجلس البلدي بمدينة كلباء، وراشد سعيد بن فريش الكندي، رئيس مجلس إدارة نادي كلباء، إلى جانب أعضاء المجلس وممثلي الأندية والدوائر الحكومية والمؤسسات المحلية، وحضور لاعبي النادي المكرمين والمدربين وموظفي النادي.

وفي كلمته عبر راشد سعيد بن فريش الكندي عن شكره وامتنانه لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، على المكرمة السخية والدعم المتواصل للنادي، كما أثنى على دور الشيخ سعيد بن صقر القاسمي والشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب صاحب السمو الحاكم بكلباء، نائب رئيس نادي كلباء، في تحقيق هذه الإنجازات، وأشاد بدور مجلس الشارقة الرياضي على المتابعة المستمرة للنادي.

وشمل حفل التكريم رياضيي النادي الذين حققوا 588 ميدالية ملونة في 71 بطولة، منها 35 محلية و24 دولية توزعت بين ذهبية، فضية، وبرونزية كما كرم فريق رديف كرة قدم الصالات الفائز بكأس الإمارات ودرع الدوري.

وفريق كرة اليد (الناشئين وصيف بطولة دوري الإمارات، وفريق الكرة الطائرة (البراعم) الفائز بكأس مهرجان اتحاد الإمارات وخمس بطولات لمجلس الشارقة الرياضي). كما كرم فريق الكاراتيه 177 ميدالية ملونة من 13 بطولة (8 محلية و5 دولية).

وأيضاً تم تكريم فريق التايكواندو (إناث) 78 ميدالية ملونة من 9 بطولات (5 محلية و4 دولية)، وفريق التايكواندو (ذكور) 67 ميدالية ملونة من 9 بطولات (5 محلية و4 بطولات دولية)، وفريق الجودو 112 ميدالية ملونة من 9 بطولات (6 محلية و3 دولية). وفريق ألعاب القوى 47 ميدالية ملونة من 9 بطولات (7 محلية و2 دولية)، وفريق الريشة الطائرة 84 ميدالية من 9 بطولات (7 محلية و2 دولية)، وفريق الشطرنج 24 ميدالية من 10 بطولات (6 محلية و4 دولية).

كما تم خلال الحفل تكريم شركاء النجاح من الجهات والمؤسسات المحلية والدوائر الحكومية، إضافة إلى المؤسسات الإعلامية التي ساهمت في دعم النادي.

وتضمن الحفل إهداء راعي الحفل الشيخ سعيد بن صقر القاسمي هدية تذكارية بمناسبة مرور 43 عاماً على رئاسة النادي.