البحريني أحمد تازهودينوف يتوج بذهبية المصارعة الحرة في وزن 97 كجم
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توج البحريني أحمد تازهودينوف، اليوم الأحد، بالميدالية الذهبية في مسابقة المصارعة الحرة للرجال في وزن 97 كجم بأولمبياد باريس 2024.
وحصد المصارع تازهودينوف الميدالية الذهبية بعد تغلبه بنتيجة 2 / صفر على المصارع الجورجي جيفي ماتشاراشفيلي، الذي توج بالميدالية الفضية.
فيما توج ماجوميدخان ماجوميدوف، من أذربيجان، بالميدالية البرونزية بفوزه بنتيجة 10 / صفر على الأوكراني مورازي متشيدليدزه.
كما توج الإيراني أمير علي أزاربيرا بالميدالية البرونزية بفوزه بنتيجة 4 / 1 على الأمريكي كايل سنايدر.