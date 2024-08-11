كل ما تحتاج معرفته عن أولمبياد باريس‭ ‬اليوم الأحد

المصدر: رويترز

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فازت العداءة الهولندية سيفان حسن بالميدالية الذهبية لماراثون السيدات في زمن قياسي أولمبي جديد بلغ ساعتين و22 دقيقة و55 ثانية.

وكانت هذه هي الميدالية الأولى التي تحسم في اليوم الأخير في أولمبياد باريس 2024، مع وجود أكثر من 12 ميدالية أخرى سيتم التنافس عليها أيضا قبل الختام.

وستسلم باريس الراية إلى لوس انجليس في وقت لاحق من اليوم الأحد خلال حفل الختام، بعد دورة أولمبية ناجحة بالنسبة للفرنسيين.

وإليك كل ما تحتاج إلى معرفته عن الألعاب الأولمبية يوم الأحد.

* تفوق سيفان حسن

استعانت الهولندية سيفان حسن بانطلاقتها المتأخرة المتميزة للفوز بسباق الماراثون للسيدات وأضافت الذهب إلى الميداليتين البرونزيتين اللتين حصلت عليهما في سباقي خمسة و10 آلاف متر في وقت سابق.

وتنافست حسن مع الإثيوبية تيجست أسيفا ونجحت في التفوق عليها في الجزء الأخير من السباق لتفوز بفارق ثلاث ثوان.

* اليوم الأخير

قد يكون هذا اليوم هو الأخير ولكن لا تزال هناك نحو 13 ميدالية ذهبية متاحة في مصارعة السيدات والرجال وفي الدراجات ومنافسات أخرى.



* الولايات المتحدة تهيمن على سباقات التتابع

فازت الولايات المتحدة بسباق التتابع أربعة في 400 متر للرجال والسيدات ما عزز الهيمنة هيمنة الأمريكية على المضمار في هذه الألعاب الأولمبية.

وتوقفت هيمنة جاميكا في سباقات السرعة للسيدات في باريس.

* الولايات المتحدة تفسد أحلام الفرنسيين في كرة السلة

ولم تحدث "معجزة على نهر السين" بالنسبة لفرنسا في كرة السلة للرجال إذ فازت الولايات المتحدة بقيادة ستيفن كوري وليبرون جيمس بنتيجة 98-87 على أصحاب الارض لتحصد الميدالية الذهبية الأولمبية الخامسة على التوالي.

وقال جيمس، نجم فريق لوس انجليس ليكرز، (39 عاما)، إنه لا يستطيع أن يتخيل نفسه يلعب في اولمبياد لوس انجليس 2028.

* ثلاثية كيبيجون الذهبية

فازت الكينية فيث كيبيجون بالميدالية الذهبية في سباق 1500 متر أمس السبت للمرة الثالثة على التوالي، إذ انطلقت في اللفة الأخيرة لتنهي السباق بفارق أكثر من ثانية كاملة.

وعززت كيبيجون مكانتها كواحدة من أفضل عداءات المسافات المتوسطة عبر التاريخ، لتصبح أول رياضية تفوز بثلاثة ألقاب أولمبية متتالية في سباق 1500 متر.

واستعاد النرويجي جاكوب إنجبريجستن توازنه بعد الخسارة المفاجئة في سباق 1500 متر ليفوز بسباق خمسة آلاف متر بعد منافسة قوية في اللفة الأخيرة.

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