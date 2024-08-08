ملاكمة دبلوماسية في الأمم المتحدة بسبب النساء في الأولمبياد

المصدر: رويترز

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شهد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الأربعاء تبادلاً حاداً للكمات الدبلوماسية بين روسيا والجزائر، بعد أن أثارت روسيا قضية الجنس في رياضة الملاكمة بالأولمبياد خلال اجتماع ركز على المرأة والسلام والأمن.

اتهم نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، الدول الغربية باحتكار الحركة الأولمبية وفرض أجندة مجتمع الميم "بشكل عدواني" على بقية العالم، قائلاً إنها تلحق ضرراً بحقوق المرأة وكرامتها.

وأضاف بوليانسكي: "في دورة الألعاب الأولمبية في باريس، تتعرض الملاكمات للعنف علنياً من قبل رياضيين فشلوا في اجتياز الاختبارات الهرمونية التي أجراها الاتحاد الدولي للملاكمة. هؤلاء الرياضيون، وفقاً للاتحاد والمنطق، هم رجال. هذا أمر مثير للاشمئزاز تماماً."

استُبعدت الملاكمة الجزائرية إيمان خليف والتايوانية لين يو-تينج من بطولة العالم 2023 بعد أن قال الاتحاد الدولي للملاكمة إن اختبار كروموسوم جنسي أدى إلى قرار بعدم أهليتهما للمشاركة.

وشاركت الملاكمتان في الألعاب الأولمبية بعد أن جردت اللجنة الأولمبية الدولية الاتحاد الدولي للملاكمة من أهليته كهيئة حاكمة للعبة في عام 2023 وتولت إدارة تنظيم منافسات الملاكمة في باريس. وتقول اللجنة إنهما امرأتان.

من جانبه رفض الدبلوماسي الجزائري البارز، توفيق كودري، تصريحات بوليانسكي بشدة.

وقال كودري أمام المجلس المؤلف من 15 عضواً: "الملاكِمة الشجاعة الآنسة إيمان خليف وُلدت أنثى، وعاشت طفولتها ونشأتها ومراهقتها كأنثى، ومارست الرياضة كأنثى كاملة الأنوثة. لا يوجد أدنى شك في هذا الأمر، باستثناء من أولئك الذين لديهم أجندة سياسية غامضة."

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