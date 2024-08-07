الجزائرية إيمان خليف تتجاوز الجدل وتتأهل لنهائي الملاكمة بأولمبياد باريس 2024

المصدر: رويترز

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تغلبت الجزائرية إيمان خليف على الضغوط التي واجهتها بسبب حالة الجدل حول اختلافات تحديد الجنس، وتأهلت إلى نهائي الملاكمة لوزن الوسط للسيدات بأولمبياد باريس 2024 بعدما تغلبت على التايلاندية جان جايم سوانبينج اليوم الثلاثاء في الدور قبل النهائي.

وضمنت إيمان بذلك الفوز بإحدى الميداليتين الذهبية والفضية.

ووجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تهنئة لإيمان، إذ قال عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي: "شكراً إيمان خليف على إسعادك كل الجزائريين بهذا التأهل القوي والرائع للنهائي.. الأهم قد تحقق، وبحول الله التتويج بالذهب.. كل الجزائريات والجزائريين معك".

وذكرت اللجنة الأولمبية الجزائرية عبر صفحتها على فيسبوك: "بطلتنا إيمان تغرد خارج سرب الحاقدين والكارهين وتحلق نحو نهائي الأولمبياد وتضمن على الأقل فضية للجزائر".

وبمجرد الإعلان عن فوز إيمان في النزال، انطلقت هتافات هائلة من الجماهير الحاضرة في رولان جاروس، كما قامت الملاكمتان بإبداء الاحترام لبعضهما البعض.

وقالت إيمان: "لقد قدمت الأداء الذي كنت أتطلع إليه اليوم لإسعاد الجماهير".

وانتظرت إيمان حتى خروج منافستها من الحلبة قبل أن تبدأ الاحتفال، ثم توجهت بعدها إلى الطبيب لإجراء فحص طبي سريع.

وقالت سوانبينج: "لم أتابع الجدل عن كثب، ولكن كل ما أعرفه هو أنها أنثى ومقاتلة قوية".

وأثيرت موجة جدل على نطاق واسع حول مشاركة إيمان والتايوانية لين يو-تينج في الأولمبياد، بعد انسحاب ملاكمة إيطالية من مواجهة في دور الـ16 أمام إيمان خلال أقل من دقيقة واحدة إثر تلقي سلسلة من اللكمات القوية.

ويتعلق الجدل باختلافات تحديد الجنس، إذ تم استبعاد الملاكمتين من بطولة العالم 2023 في نيودلهي بداعي عدم اجتياز اختبار الأهلية لدى الاتحاد الدولي للملاكمة.

وقالت إيمان عقب النزال بشأن الجدل الذي اجتاح وسائل التواصل الاجتماعي: "لا أريد أن يقال أي شيء بشأن الجدل".

وذكر الاتحاد الدولي في مؤتمر صحفي أمس الاثنين أن اختبارات الكروموسومات الجنسية أظهرت عدم أهلية الملاكمتين للمشاركة في بطولة العالم.

وكانت إيمان قد تغلبت على سوانبينج في الدور قبل النهائي ببطولة العالم لكن تقرر إقصاؤها من البطولة قبل نزال الميدالية الذهبية، وخاضت سوانبينج النهائي حينذاك وفازت بالميدالية الفضية.

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية قد جردت الاتحاد الدولي من أهليته كهيئة عالمية حاكمة للعبة بسبب قضايا تتعلق بالحوكمة والتمويل.

وتتولى اللجنة الأولمبية الدولية إدارة منافسات الملاكمة في الأولمبياد وقد سمحت بمشاركة التايوانية لين والجزائرية إيمان، الفائزة بالميدالية الفضية ببطولة العالم 2022، في أولمبياد باريس.

وقالت اللجنة الأولمبية الدولية يوم الأحد الماضي إن اختبارات تحديد الجنس التي أجراها الاتحاد الدولي للملاكمة لإيمان ولين خلال بطولة العالم، غير مشروعة وتفتقد المصداقية.

وتطبق اللجنة الأولمبية الدولية معايير الأهلية التي تم تطبيقها في نسختي 2016 و2021 من الأولمبياد.

وستلتقي إيمان في النهائي يوم الجمعة المقبل مع الصينية يانج ليو التي تأهلت بالفوز على التايوانية نيين-تشين تشن في النزال الآخر بالدور قبل النهائي.

وقالت إيمان: "كل الجزائريين والعرب يجب أن يشعروا بالفخر. أتمنى أن أجعلهم يشعرون بالفخر أيضاً عبر نزال النهائي. كل ما يهمني هو الظهور بأفضل مستوياتي. أعرف أنني رياضية رائعة، أتمنى فقط أن يستمتع الناس بمشاهدة نزالي".

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