كل ما تريد معرفته عن أولمبياد باريس 2024 اليوم الأحد

المصدر: رويترز

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تختتم اليوم الأحد منافسات السباحة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس ويقام أيضا نهائي طال انتظاره في سباق 100 متر للرجال في ألعاب القوى بينما يحاول النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش إحراز ميدالية ذهبية أولمبية لملأ الفراغ الوحيد في خزانة ألقابه.

في هذه الأثناء عادت إحدى نقاط الضعف الرئيسية في ألعاب باريس وهي جودة مياه نهر السين إلى دائرة الضوء مجددا بعد إلغاء تدريب في منافسات الثلاثي المختلط عقب هطول أمطار غزيرة جعلت السباحة فيه غير آمنة.

* إليك ما تحتاج إلى معرفته عن الألعاب الأولمبية اليوم الأحد.

* جودة مياه السين تعود إلى دائرة الضوء

ألغى منظمو أولمبياد باريس تدريبا في السباحة كان مقررا اليوم الأحد ضمن منافسات الثلاثي بعد تأثر جودة المياه في نهر السين بسبب هطول أمطار غزيرة على العاصمة الفرنسية مؤخرا.

واتخذ قرار التأجيل في ساعة متأخرة الليلة الماضية بعد أن أظهرت الاختبارات أن نوعية مياه النهر لا تلبي المعايير المطلوبة بعد الأمطار التي هطلت يومي 31 يوليو تموز وأول أغسطس .

وتقرر إقامة التدريب غدا الاثنين.

* نهائيات سباق 100 متر

تقام واحدة من أهم المنافسات في دورة الألعاب الأولمبية وهو سباق 100 متر للرجال في وقت لاحق من اليوم إذ يأمل الأمريكي نواه لايلز في إكمال المرحلة الأولى من سعيه للفوز بثنائية نادرة في سباقي المسافات القصيرة في الألعاب الأولمبية.

ومع ذلك يواجه لايلز تحديا كبيرا في ظل خسارته أمس في التصفيات أمام البريطاني لوي هينكليف وتألق الجاميكي كيشان تومسون أيضا.

* أوكرانيا تحرز أول ذهبية

أحرزت أوكرانيا أول ميدالية ذهبية لها في ألعاب باريس في منافسات السيف (العربي) لفرق السيدات بعد تغلبها على كوريا الجنوبية في مباراة نهائية مثيرة أمس.

قدمت أولجا خارلان التي فازت بالميدالية البرونزية في منافسات الفردي لتصبح أول ميدالية تحرزها أوكرانيا في باريس أداء رائعا وقادت فريقها للفوز.

* ليديكي تعزز إرثها

أصبحت سمر ماكنتوش أول رياضية كندية تفوز بثلاث ميداليات ذهبية في دورة أولمبية واحدة عندما فازت بسباق 200 متر فردي متنوع في ألعاب باريس أمس.

وحققت السباحة الكندية (17 عاما) الفوز في زمن قياسي أولمبي بلغ دقيقتين و06.56 ثانية لتحطم الرقم القياسي لعام 2016 البالغ دقيقتين و06.58 المسجل باسم المجرية كاتينكا هوسزو لتكمل ثنائية متنوعة بعد فوزها بسباق 400 متر الاثنين الماضي.

وفازت الأمريكية كاتي ليديكي بسباق 800 متر حرة لتحصد ميداليتها الذهبية التاسعة وتعادل الرقم القياسي المسجل باسم لاعبة الجمباز لاريسا لاتينينا.

إيمان خليف



فازت الملاكمة الجزائرية إيمان خليف التي وجدت نفسها في قلب جدال حول جنسها في أولمبياد باريس في مباراتها بدور الثمانية أمام المجرية لوكا آنا هاموري بالنقاط وبإجماع الحكام.

وقال والد خليف إن ابنته شرفت العائلة ووصف الهجوم عليها بأنه "غير أخلاقي".

وقال رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ إنه ليس هناك شك في أن خليف والتايوانية لين يو تينج سيدتان.

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