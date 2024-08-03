ماذا قالت الملاكمة المجرية بعد خسارتها من الجزائرية إيمان خليف ؟

المصدر: رويترز

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أكدت الملاكمة المجرية لوتسا آنا هاموري في وزن الوسط اليوم السبت إنها خسرت في مباراة متكافئة أمام الجزائرية إيمان خليف التي كانت في دائرة الضوء في أولمبياد باريس.

وفازت إيمان خليف بقرار إجماع الحكام في دور الثمانية وقالت هاموري إنها ليس لديها أي شكاوى.

وقالت هاموري التي عانقت إيمان خليف بعد انتهاء النزال للصحفيين "لا أستطيع أن أقول كلمة سيئة واحدة عن منافستي.كانت الأيام القليلة الماضية صعبة على الجميع. أنا أحترمها، ولا أملك أي فكرة سيئة عنها، وهذا الوضع ليس خطأها".

وقال بالاش فوريس ممثل المجر في اللجنة الأولمبية الدولية إنه لم يكن هناك أي مجال لانسحاب هاموري من المنافسة مع إيمان خليف.

وأضاف "كأعضاء مخلصين في الأسرة اللجنة الأولمبية الدولية، نحن مقتنعون بنسبة 100 بالمئة بأن اللجنة ستتخذ القرارات الصحيحة".

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