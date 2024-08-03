أول تعليق من الملاكمة الجزائرية إيمان خليف بعد وصولها إلى نصف نهائي أولمبياد باريس

المصدر: د ب أ

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عبرت الملاكمة الجزائرية إيمان خليف، عن فخرها بالإنجاز الذي حققته في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وتغلبت خليف، على المجرية آنا لوكان هاموري باجماع القضاة في دور الثمانية في وزن أقل من 66 كيلوغراما، اليوم السبت، لتضمن لبلادها أول ميدالية في النسخة الحالية من الأولمبياد.

وقالت خليف،: " قلت لكم إنني جئت لتحقيق الحلم الأولمبي، وتحقق هذا الحلم، ليعلم العالم كله أنني عانيت كثيرا من أجل هذه اللحظة التاريخية.إنه حلم طويل وطويل".

وأضافت: " أنا فخورة بهذا الانجاز، وبأنوثتي وبتشريفي للعلم الجزائري. قضيتي قضية شرف ، هو فوز كل الجزائريين وكل العرب وكل من ساندني من كل العالم".

واستطردت تقول: " الآن سأركز على ما هو قادم، العمل على نيل الميدالية الذهبية من أجل مواصلة الحلم ، الأكيد أن المهمة لن تكون سهلة، لكن لدي الرغبة والحافز لتحقيق هذا الهدف".



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