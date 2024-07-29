محمد السيد يمنح مصر أول ميدالية في أولمبياد باريس

المصدر: رويترز

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منح محمد السيد مصر أول ميدالية في أولمبياد باريس 2024 بفوزه ببرونزية سلاح سيف المبارزة، عقب فوزه على المجري تيبور أندراشفي في مباراة المركز الثالث أمس.

وفاز السيد بنتيجة 8-7 في الوقت الإضافي وبعد مراجعة مطولة لتقنية الفيديو.

وكان السيد قد خسر في قبل النهائي أمام الفرنسي يانيك بوريل الذي سيلعب مع الياباني كانو كوكي على الميدالية الذهبية في وقت لاحق أمس.

وهذه ثاني ميدالية للعرب في أولمبياد باريس، وكذلك الثانية في منافسات السلاح بعد فضية التونسي فارس فرجاني في منافسات السيف العربي التي حصدها أول من أمس.

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