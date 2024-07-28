أولمبياد باريس .. تلوث نهر السين يلغي حصة تدريبية في السباحة

المصدر: رويترز

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أعلن منظمون في بيان إنهم قرروا إلغاء حصة تدريبية في السباحة ضمن منافسات الثلاثي كانت مقررة في نهر السين اليوم الأحد بعد أن ارتفعت معدلات التلوث في النهر نتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت على العاصمة الفرنسية مؤخرا.

وأضاف منظمو الدورة الصيفية "التجارب والاختبارات التي أجريت على مياه النهر أمس كشفت حسب معايير الاتحاد الدولي للثلاثي أن نوعية المياه لا تسمح بالمضي قدما في إجراء الحصة التدريبية.

"السبب في هذا يرجع إلى هطول الأمطار في باريس يومي 26 و27 يوليو."

وعبر منظمو الدورة عن ثقتهم في تحسن نوعية المياه في النهر قبل انطلاق منافسات الثلاثي بسباق الرجال الثلاثاء المقبل.

وقال منظمون إنه نظرا للتوقعات بسطوع الشمس وارتفاع درجات الحرارة خلال الساعات الثمانية والأربعين المقبلة فإنهم "واثقون" من أن جودة المياه ستتحسن مجددا قبل بدء منافسات الثلاثي بسباق الرجال بعد غد الثلاثاء.

ويجتمع الاتحاد الدولي للثلاثي مع السلطات المعنية في مدينة باريس في الساعة الرابعة صباحا كل يوم قبل التدريب أو أي منافسة في الثلاثي لدراسة أحدث نتائج اختبارات المياه وتحديد ما إذا كان نهر السين نظيفا بدرجة كافية تُمكن الرياضيين من السباحة.

وتنظم تدريبات التعريف بمسار سباق الركض وركوب الدراجات كما هو مخطط لها اليوم الأحد.

وتعمل العاصمة الفرنسية على تنظيف نهر السين حتى يتمكن الرياضيون من السباحة فيه مرة أخرى مثلما حدث خلال دورة الألعاب الأولمبية في باريس عام 1900.

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