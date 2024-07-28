حفل افتتاح أولمبياد باريس يجتذب 28.6 مليون مشاهد أمريكي

المصدر: رويترز

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أظهرت بيانات أولية نشرتها ان.بي.سي يونيفرسال التابعة لمؤسسة كومكاست أمس السبت أن حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس اجتذب 28.6 مليون مشاهد أمريكي.

وقالت الشركة إن هذه هي أعلى نسبة مشاهدة يحظى بها انطلاق دورة ألعاب صيفية منذ أولمبياد لندن 2012.

وخلال حفل الافتتاح يوم الجمعة الماضي حمل موكب قوارب الوفود الرياضية عبر نهر السين مرورا بمعالم باريس وشهد الحفل أول أداء علني للمغنية الكندية الشهيرة سيلين ديون منذ سنوات.

ويعد هذا حدثا تلفزيونيا مهما بالنسبة لان.بي.سي يونيفرسال التي دفعت 7.65 مليارات دولار لتمديد حصولها على حقوق بث الألعاب الأولمبية في الولايات المتحدة حتى 2032.

وصفقة ان.بي.سي يونيفرسال الخاصة بحقوق بث الألعاب الأولمبية هي الأضخم في العالم أيضا.

واجتذب حفل افتتاح أولمبياد طوكيو قبل ثلاثة أعوام 17 مليون مشاهد.

وواجه المشاهد الأمريكي تحديا كبيرا في دورة ألعاب طوكيو وكذلك ألعاب بكين الشتوية 2022 بسبب فارق التوقيت الكبير بالإضافة إلى تأثيرات جائحة كوفيد-19.

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