اللجنة الأولمبية توافق على ظهور خمس رياضات جديدة في لوس أنجلوس 2028

المصدر: رويترز

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وافقت اللجنة الأولمبية الدولية اليوم الاثنين على انضمام خمس رياضات جديدة منها الكريكيت والاسكواش والبيسبول-سوفت بول إلى البرنامج الأولمبي في دورة لوس أنجلوس الصيفية 2028.

وقال القائمون على تنظيم أولمبياد لوس أنجليس في وقت سابق من الأسبوع الحالي إنهم يرغبون في ضم رياضتي لاكروس وكرة العلم (فلاج فوتبول وهي نوع من كرة القدم الأمريكية) إلى برنامج دورتهم أيضا.

ووافقت اللجنة الأولمبية الدولية المجتمعة في مومباي الهندية على مقترح المنظمين الأمريكيين.

وتسمح قوانين اللجنة الأولمبية التي حصلت على الموافقة قبل بضعة أعوام فقط لكل مدينة تستضيف الدورة الأولمبية بطلب إضافة رياضات ومنافسات جديدة إلى برنامج أي دورة.

وكان المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية وافق في الأسبوع الماضي على انضمام هذه الرياضات الخمس لبرنامج ألعاب لوس أنجليس وأصبح الانضمام رسميا بموافقة اللجنة اليوم.

ولا تعني موافقة اللجنة اليوم استمرار هذه الرياضات الخمس ضمن البرنامج الأولمبي فيما وراء الدورة الصيفية لعام 2028 في المدينة المنتمية لولاية كاليفورنيا.

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