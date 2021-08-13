إيقاف عداء بريطاني حاصل على فضية بالأولمبياد مؤقتاً لتناوله منشطات

المصدر: د ب أ

أعلنت وحدة نزاهة ألعاب القوى أنه تم مؤقتا إيقاف العداء البريطاني تشيجيندو يوجاه؛ العضو في فريق التتابع البريطاني 4 في 100 متر، الذي نال الميدالية الفضية بدورة ألعاب طوكيو الأولمبية، على خلفية اتهامات بمخالفة لوائح مكافحة المنشطات.

كان يوجاه (27 عاما) جزءا من فريق التتابع البريطاني، الذي ضم زارنيل هيوز وريتشارد كيلتي ونيثانيل ميتشل -بليك، الذي جاء خلف الفريق الإيطالي في سباق التتابع 4 في 100 متر.

وأعلنت وحدة نزاهة ألعاب القوى أمس الخميس أنه عقب اختتام الألعاب، أخطر مختبر مراقبة المنشطات في طوكيو وكالة الاختبارات الدولية أيضا بـ "نتيجة تحليلية سلبية" للاختبارات التي تم إجراؤها خلال الأولمبياد.

تم اكتشاف استخدام يوجاه لمادة محظورة تستخدم في بناء العضلات.

وإذا تم إثبات تناول يوجاه للمادة المحظورة، فسوف يتم تجريده من الميدالية الفضية التي حصل عليها في سباق التتابع، مع بقية الفريق البريطاني.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أنه إلى جانب يوجاه، فقد تم إيقاف العداء البحريني صادق ميخو، المتخصص في سباقات 1500 متر، ولاعب دفع الجلة الجورجي بينيك أبراهاميان، والعداء الكيني مارك أوتينو أودهيامبو، مؤقتا بعد الاختبارات سلبية، حسبما أكدت وحدة النزاهة.

وجاء في بيان "تنتظر وحدة نزاهة ألعاب القوى الآن اختتام الإجراءات المطلوبة ضد الرياضيين المذكورين أعلاه، والتي ستحدد ما إذا كان قد تم ارتكاب أي مخالفات لقواعد مكافحة المنشطات وما هي العواقب (إن وجدت) التي ينبغي فرضها فيما يتعلق بالألعاب الأولمبية".

وأضاف البيان "أي عواقب تتجاوز الألعاب الأولمبية التي ستفرض على الرياضيين بموجب قواعد مكافحة المنشطات لألعاب القوى العالمية سيتم تحديدها بعد انتهاء الإجراءات".

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