بايدن يشيد باستضافة اليابان "الناجحة" للأولمبياد

المصدر: د ب أ

أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن برئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا على الاستضافة "الناجحة" لأولمبياد طوكيو، وذلك خلال اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء، وأعرب عن دعمه لدورة الألعاب البارالمبية، التي ستبدأ في وقت لاحق من الشهر الجاري، وفقا للبيت الأبيض.

واختتمت دورة ألعاب طوكيو أول أمس الأحد بعد أكثر من أسبوعين من المنافسة التي أقيمت وسط قيود غير عادية فى ظل جائحة فيروس كورونا.

وكان بايدن قد أيد خطة اليابان لتنظيم دورة ألعاب أولمبية "آمنة" على الرغم من المخاوف بشأن المضي قدما في الحدث الرياضي العالمي من دون السيطرة الكاملة على الجائحة.

وذكر البيت الأبيض في بيان أن "بايدن أشاد بأداء جميع الرياضيين وسلط الضوء على نجاح الأولمبيين اليابانيين والأمريكيين".

وأضاف أن "الرئيس أكد أيضا دعمه المستمر لاستضافة اليابان للألعاب البارالمبية".

وتستعد العاصمة اليابانية لاستضافة الألعاب البارالمبية في الفترة من 24 أغسطس إلى 5 سبتمبر.

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