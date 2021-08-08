تسلسل زمني لميداليات العرب في أولمبياد طوكيو

المصدر: رويترز

شهد اولمبياد طوكيو 2020 حصادا وفيرا من الميداليات الملونة للعرب و فيما يلي تسلسل زمني للميداليات العربية بعد ختام المنافسات اليوم الأحد.

ونالت مصر ست ميداليات، وهي أكبر حصيلة لدولة عربية في نسخة واحدة من الألعاب الأولمبية. وتفوقت مصر على رقمها السابق والذي يبلغ خمس ميداليات في 1936 و2004 والمغرب والجزائر في 2000.



* السبت 24 يوليو تمور:

1-التونسي محمد خليل الجندوبي (فضية-تايكوندو)

حصد الجندوبي أول ميدالية للعرب بفوزه بفضية وزن 58 كيلوجراما في التايكوندو بعد خسارته في النهائي أمام الإيطالي فيتو ديلاكويلا.

وتفوق الجندوبي (19 عاما) في قبل النهائي على الكوري جانج جون بطل العالم 2019 والمصنف الأول عالميا.

وكانت هذه هي الميدالية 14 في تاريخ تونس والفضية الثالثة لها.

* الأحد 25 يوليو تمور:

2-التونسي أحمد الحفناوي (ذهبية-سباحة)

انتظر جميع المتابعين حول العالم منافسة بين الأستراليين إليجاه وينينجتون ومواطنه جاك ماكلوجلين والأمريكي كيران سميث.

لكن السباح التونسي البالغ عمره 18 عاما والذي شارك من الحارة الثامنة بعد أن حقق أبطأ زمن بين المتأهلين للنهائي كان في المركز الثاني بعد مرور 200 متر ثم 350 مترا قبل أن يصعق الجميع ليحرز ذهبية سباق 400 متر حرة.

وقال الأمريكي مايكل فيلبس الأكثر تتويجا بالميداليات الذهبية في تاريخ السباحة بالأولمبياد عن انتصار الحفناوي "أداء لا يصدق، أعتقد أنه كسر زمنه الشخصي بخمس ثوان تقريبا. الفارق بين هذه الألعاب والنسخ الماضية أن كل سباح في النهائي يملك فرصة الفوز بالذهبية. لا يهم هل تشارك من الحارة الأولى أو الثامنة أو الرابعة فالنتائج متقاربة".

وهذه هي الذهبية الخامسة لتونس في تاريخها الأولمبي.

* الاثنين 26 يوليو تمور:

3-الكويتي عبد الله الرشيدي (برونزية-رماية)

نال الكويتي عبد الله الرشيدي برونزية أطباق الاسكيت وقال إنه يستهدف تحقيق ميدالية ذهبية في أولمبياد باريس 2024 حينما يكون عمره 60 عاما.

وشارك الرشيدي (57 عاما) في الأولمبياد للمرة السابعة، إذ كانت مشاركته الأولى في أتلانتا 1996، وحقق البرونزية للمرة الثانية على التوالي بعد ميداليته في أولمبياد ريو 2016.

لكن الميدالية الأولى للرشيدي في ريو جاءت تحت العلم الأولمبي بسبب إيقاف سابق للكويت من اللجنة الأولمبية الدولية.

4-المصرية هداية ملاك (برونزية-تايكوندو)

أصبحت هداية ملاك أول امرأة مصرية تحقق ميداليتين أولمبيتين. ونالت مواطنتها عبير عبد الرحمن برونزية في رفع الأثقال بأولمبياد بكين 2008 وفضية في لندن 2012 لكن الميدالية الثانية جاءت بعد إلغاء نتائج أول ثلاث رباعات عقب سقوطهن في اختبار منشطات خلال عملية إعادة فحص في 2016.

وكانت هداية نالت برونزية وزن 57 كيلوجراما في ريو قبل خمسة أعوام وحصدت في طوكيو البرونزية في وزن 67 كيلوجراما.

5-المصري سيف عيسى (برونزية-تايكوندو)

بعد ربع ساعة من حصول مواطنته هداية على ميداليتها، جاء الدور على عيسى ليحصد ميداليته الأولى وكانت برونزية أيضا في وزن 80 كيلوجراما.

6-الأردني صالح الشرباتي (فضية-تايكوندو)

في 2016 منح أحمد أبو غوش ذهبية في التايكوندو للأردن، وبعد خمسة أعوام جاء الشرباتي ليحقق لبلاده ثاني ميدالية أولمبية في تاريخها بعد خسارته أمام الروسي مكسيم خرامتكوف في النهائي.

وقال الشرباتي (22 عاما) عن اللاعب الروسي "إنه في غاية القوة.. تدربت معه في الأردن كثيرا ونحن مثل الأشقاء. أنا سعيد حقا بفوزه وأنا سعيد بفوزي بالفضية هذه المرة وفي باريس 2024 أريد الفوز بالذهبية".

* السبت 31 يوليو تموز:

7-القطري فارس إبراهيم (ذهبية-رفع الأثقال)

جاء الدور على قطر لتصبح الدولة العربية التاسعة التي تفوز بذهبية أولمبية بعدما انتزع الرباع فارس إبراهيم ذهبية وزن 96 كيلوجراما في رفع الأثقال بسهولة.

وحقق إبراهيم مجموع 402 كيلوجرامات، وهو رقم قياسي أولمبي، كما حقق رقما أولمبيا ويبلغ 225 كيلوجراما في رفعة النطر وتفوق بفارق 15 كيلوجراما على الفنزويلي كيدومار باينيا سانشيز والجورجي أنطون بليسنوي صاحبي الميداليتين الفضية والبرونزية على الترتيب.

* الأحد أول أغسطس آب:

8-القطري معتز برشم (ذهبية-ألعاب القوى)

"هل نستطيع الحصول على ذهبيتين؟". ربما سيظل المشهد الأبرز في طوكيو 2020 عندما سأل برشم المسؤول الأولمبي عن إمكانية تتويجه هو والإيطالي جيانماركو تامبيري بذهبية القفز العالي.

فالمتسابق القطري ومنافسه الإيطالي، الذي تربطهما علاقة صداقة قوية، نجحا في تجاوز جميع الارتفاعات حتى 2.37 متر من المحاولة الأولى.

وفشل برشم وتامبيري في تجاوز ارتفاع 2.39 ليطلب منهما المسؤول الأولمبي خوض جولة فاصلة لكن برشم سأل عن إمكانية الحصول على ذهبيتين، فوافق المسؤول الأولمبي ليحتفل المتسابق القطري مع صديقه الإيطالي.

وكتب برشم (30 عاما) على تويتر بعد حصوله على الذهبية "كان قرار مشاركة الميدالية الذهبية الأولمبية قرارا عاطفيا خالصا واحتراما وحبا لزميلي المنافس.

"أعرف كم يعني الفوز بالذهب. فرصة مشاركة الذهب شيء سأعتز به لبقية حياتي".

وفاز برشم بالذهبية التي تنقص حصيلته في مسيرته المذهلة.

ففي أولمبياد لندن 2012، حصل برشم على الميدالية البرونزية، والتي تم ترقيتها لاحقا إلى فضية، وحصل على فضية أخرى في أولمبياد ريو 2016 ثم فاز ببطولة العالم مرتين متتاليتين في 2017 و2019.

وهذه أول مرة يتم فيها تقاسم ذهبية أولمبية في ألعاب القوى منذ أولمبياد ستوكهولم 1912 في الخماسي والعشاري.

* الاثنين 2 أغسطس آب:

9-المغربي سفيان البقالي (ذهبية-ألعاب القوى)

احتكرت كينيا ذهبية سباق ثلاثة آلاف متر موانع منذ أولمبياد لوس أنجليس 1984 لكن بدا أن ذلك ربما يتغير في طوكيو عندما فشل كونسيلوس كيبروتو في التأهل للأولمبياد.

وتأهل الثنائي الكيني بنجامين كيجن وأبراهام كيبيوت إلى النهائي لكن الإثيوبي لاميتشا جيرما كان هو المرشح الأول.

وصعد البقالي إلى النهائي بعد تفوقه في السباق الثالث بالتصفيات لكنه كان صاحب المركز 13 بين المتأهلين للنهائي بعد أن حقق ثماني دقائق و19 ثانية.

لكن يبدو أن العداء المغربي كان يحتفظ بأفضل ما لديه للنهائي، وعبر خط النهاية في ثماني دقائق و8.90 ثانية متفوقا بفارق 1.48 ثانية على جيرما فيما اكتفى كيجن بالمركز الثالث.

* الأربعاء 4 أغسطس آب:

10-المصري محمد إبراهيم "كيشو" (برونزية-المصارعة الرومانية)

عادت المصارعة المصرية إلى الواجهة مرة أخرى بعدما أصبح محمد إبراهيم "كيشو" أول مصارع منذ كرم جابر يحرز ميدالية أولمبية لبلاده في هذه الرياضة.

وكان كيشو من المرشحين لتحقيق ذهبية وزن 67 كيلوجراما فيي المصارعة الرومانية لكنه خسر في الدور قبل النهائي أمام الأوكراني بارفيز نسيبوف في الثالث من أغسطس آب.

وفي اليوم التالي تغلب كيشو على الروسي أرتيم سوركوف ليحقق البرونزية.

11-السوري معن أسعد (برونزية-رفع الأثقال)

كانت الذهبية محسومة في وزن فوق 109 كيلوجرامات لصالح الرباع الجورجي لاشا تالاخادزه وذهبت الفضية للإيراني علي داوودي بطل العالم للشباب.

لكن المنافسة على البرونزية كانت مشتعلة وقطع الرباع السوري خطوة كبيرة نحوها عندما رفع 190 كيلوجراما في الخطف متفوقا بستة كيلوجرامات على أقرب منافسيه.

وفي النطر رفع أسعد 234 كيلوجراما وهو ما كان كافيا ليحقق البرونزية بفارق عشرة كيلوجرامات في المجموع عن الرباع التركمانستاني هوجا محمد تويتشييف.

وكانت هذه هي رابع ميدالية أولمبية في تاريخ سوريا والأولى منذ 2004.

* الخميس 5 أغسطس آب:

12-الأردني عبد الرحمن المصاطفة (برونزية-كاراتيه)

طلبت اليابان وضع الكاراتيه في البرنامج الأولمبي في طوكيو 2020 على أمل أن تثبت مهد هذه الرياضة هيمنتها على اللعبة وتحقق المزيد من الذهبيات.

لكن في اليوم الأول من منافسات وزن 57 كيلوجراما في فئة الكوميتيه فاجأ عبد الرحمن المصاطفة منافسيه ليتصدر المجموعة الثانية على حساب الفرنسي ستيفن دا كوستا بطل العالم.

وخسر المصاطفة في الدور قبل النهائي أمام التركي إراي صامدان ليضمن البرونزية والميدالية الثالثة في تاريخ الأردن.

* الجمعة 6 أغسطس :

13-المصرية جيانا فاروق (برونزية-الكاراتيه)

كانت مصر تضع آمالها في تحقيق ميدالية في الكاراتيه على الثنائي علي الصاوي وجيانا فاروق.

لكن الصاوي خرج من المنافسات خالي الوفاض بعدما فشل في عبور دور المجموعات.

وتأهلت جيانا إلى الدور قبل النهائي في منافسات وزن تحت 61 كيلوجراما حيث واجهت الصينية ين شياويان.

وانتهت المباراة بالتعادل 1-1 لكن اللاعبة الصينية صعدت للنهائي بقرار من الحكم المغربي الزيتوني متيوط بعد انقسام آراء الحكام الأربعة الآخرين، لتكتفي جيانا بالميدالية البرونزية.

* السبت 7 أغسطس :

14-الثنائي القطري شريف يونس وأحمد تيجان (برونزية-الكرة الشاطئية)

نال الزوجي القطري برونزية الكرة الشاطئية للرجال بعد الفوز 21-12 و21-18 على ثنائي لاتفيا المكون من مارتنز بلافينس وإدجارز توكس في مباراة استغرقت 41 دقيقة.

وهذه هي الميدالية الأولى على الإطلاق لأي دولة عربية في هذه اللعبة.

15-المصري أحمد الجندي (فضية- الخماسي الحديث)

حقق الجندي أول ميدالية أولمبية عربية في الخماسي الحديث بالألعاب الأولمبية.

واحتل الجندي المركز الخامس في السباحة واكتفى بالمركز 22 في منافسات السلاح والمركز 18 في الفروسية ليصل رصيده إلى 809 نقاط ويتأخر بفارق 50 نقطة عن البريطاني جو تشونج المتصدر قبل انطلاق المسابقة الأخيرة وهي اختراق الضاحية والرماية.

لكن الجندي انتفض وأنهى المسابقة الأخيرة في المركز الثاني ليضيف إلى رصيده 668 نقطة وينتزع الميدالية الفضية بمجموع 1477 نقطة متأخرا بخمس نقاط فقط عن تشونج.

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16-المصرية فريال أشرف (ذهبية-الكاراتيه)

أصبحت فريال أشرف أول امرأة تحقق ميدالية ذهبية لمصر في تاريخها بالأولمبياد كما منحت بلادها أول ذهبية منذ تتويج المصارع كرم جابر في 2004.

وتغلبت فريال 2-صفر على الأذربيجانية إيرينا زاريتسكا في نهائي وزن فوق 61 كيلوجراما لترفع مصر رصيدها إلى ست ميداليات، وهي أعلى حصيلة ميداليات لدولة عربية في نسخة واحدة من الأولمبياد.

وأبلغت فريال شبكة بي.إن سبورتس التلفزيونية "الحمد لله، هذا أقل ما يمكن تقديمه لمصر. ما زلت أحاول استيعاب ما حدث".

17-السعودي طارق حامدي (فضية-الكاراتيه)

كان اللاعب السعودي متقدما 4-1 على الإيراني سجاد كنج زادة في نهائي وزن فوق 75 كيلوجراما عندما وجه ركلة قوية إلى وجه منافسه الذي سقط أرضا قبل أن يتم نقله خارج البساط على محفة.

وبعد نقاش قرر الحكام توجيه إنذار من الدرجة الرابعة إلى حامدي ليتم استبعاده وتُحرم السعودية من الذهبية الأولى في تاريخها في الأولمبياد بعد فضية وبرونزيتين. وقال حامدي لشبكة بي.إن سبورتس "قرار الطرد بداعي ضرب منافس. لا أريد التعليق على القرارات والحكم. طموحي كان الذهب وهذا ما تستحقه المملكة العربية السعودية. هذه هي الألعاب الأولمبية ونحن بين الصفوة وكنا على قدر المسؤولية".



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