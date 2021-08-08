المجر تحصد برونزية كرة الماء للرجال

المصدر: د ب أ

توج المنتخب المجري بالميدالية البرونزية لمسابقة كرة الماء للرجال بدورة الألعاب الأولمبية الحالية (طوكيو 2020) بفوزه الثمين 9 / 5 على المنتخب الإسباني للعبة اليوم الأحد في مباراة تحديد المركز الثالث للمسابقة.

وانتهى الربع الأول من المباراة بالتعادل 3/3، كما انتهى الربع الثاني بالتعادل 5/5، ثم تفوق المنتخب المجري في الربع الثالث بنتيجة 6 / 5، وحسم اللقاء في الربع الثالث الذي أنهاه 9 / 5.

وفي مباراتين أخريين اليوم لتحديد المراكز في المسابقة، فاز المنتخب الكرواتي بالمركز الخامس بتغلبه على المنتخب الأمريكي، الذي حل سادسا، 14 / 11، فيما فاز المنتخب الإيطالي بالمركز السابع، بعد فوزه على منتخب مونتينيجرو، الذي حل ثامنا، 18 / 17.

ويلتقي في وقت لاحق من اليوم المنتخب اليوناني مع نظيره الصربي في المباراة النهائية على الميدالية الذهبية للمسابقة.

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