اللجنة الأولمبية الروسية تعلن النجاح في طوكيو رغم العقوبات

المصدر: رويترز

أعلنت اللجنة الأولمبية الروسية تحقيقها النجاح في ألعاب طوكيو رغم وجود جدل حول المشاركة الرياضية في ظل فضائح تتعلق بالمنشطات.

وضم الوفد الروسي أكثر من 330 رياضيا، لكن لم يكن بوسعهم حمل علم روسيا أو الاستماع إلى النشيد الوطني بسبب عقوبات من 2015.

واستمع الروس الفائزون بميداليات ذهبية إلى موسيقى من تأليف بيوتر تشايكوفسكي، وأمسكوا بالأعلام البيضاء التي تحمل شعار اللجنة الأولمبية الروسية مع وجود ثلاث حلقات بألوان علم روسيا إلى جانب الحلقات الأولمبية.

ولم يؤثر ذلك على الحضور القوي للفريق الروسي حيث جمع 69 ميدالية منها 20 ذهبية وقبل بدء منافسات اليوم الأخير يوم الأحد.

وقال ستانيسلاف بوجدنياكوف رئيس اللجنة الأولمبية الروسية "هذه الألعاب كانت ناجحة لفريقنا. تحققت توقعاتنا تماما، وفي بعض الألعاب لم نكن حتى نتوقع مثل هذه النتائج".

وفاز فريق الجمباز الروسي للرجال بذهبية لأول مرة منذ 1996، ونال يفجيني ريلوف ذهبيتين في سباق 100 متر و200 متر ظهرا، كما حصلت ماريا لاسيتسكيني على ذهبية القفز العالي في مشاركتها الأولى.

ولن ينافس الروس تحت علم بلادهم في الألعاب الشتوية في بكين العام المقبل أيضا.



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