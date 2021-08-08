صربيا تحرز برونزية الكرة الطائرة للسيدات بأولمبياد طوكيو

المصدر: د ب أ

أحرزت صربيا اليوم الأحد الميدالية البرونزية في الكرة الطائرة للسيدات بدورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا بالعاصمة اليابانية طوكيو، بعدما تغلبت على كوريا الجنوبية 3 / صفر في مواجهة حسم المركز الثالث.

وكان حصد النقاط سجالا بين الفريقين خلال المجموعة الأولى قبل أن يؤكد المنتخب الصربي تفوقه ليفوز بها 25 / 18 .

وفرض المنتخب الصربي أفضليته بشكل أكبر خلال المجموعة الثانية ليفوز بها 25 / 15 .

وقدم المنتخب الكوري بداية قوية في المجموعة الثالثة، لكن الفريق الصربي استعاد هيمنته وفاز بها 25 / 15 ليحسم المباراة بثلاث مجموعات متتالية.

وكانت تيجانا بوسكوفيتش أبرز عناصر الفريق الصربي خلال المباراة وسجلت للفريق 33 نقطة.

وتتنافس البرازيل مع أمريكا في وقت لاحق اليوم في المواجهة النهائية التي تحسم الميداليتين الذهبية والفضية.



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