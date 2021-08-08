حكم يتعرض لإصابة إثر حادث تصادم في سباق أومنيوم للدراجات

المصدر: د ب أ

تعرض حكم أولمبي اليوم الأحد لإصابة ونقل إلى خارج المضمار الأولمبي بمدينة إزو اليابانية، إثر حادث تصام كبير وقع خلال سباق أومنيوم للدرجات على المضمار لفئة السيدات، في اليوم الأخير من منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقامة بالعاصمة اليابانية طوكيو.

واستطاعت نحو نصف المشاركات فقط من استكمال المرحلة الأخيرة من سباق "سكراتش" ضمن منافسات سباق أومنيوم، وذلك إثر وقوع حادثي تصادم في اللفات الأخيرة من السباق، وقد حصدت الأمريكية جنيفر فالنتي أكبر عدد من النقاط فيه.

وكانت البريطانية لورا كيني، المتوجة في الأولمبياد خمس مرات، من بين المنافسات اللاتي سقطن في أحد الحادثين ولم تستكمل المنافسة.

وجرى منح كل منافسة لم تستكمل السباق 16 نقطة.

وتلقى الحكم الذي أصيب، العلاج لفترة ثم جرى نقله إلى خارج المضمار محمولا على محفة طبية.

وتعتمد منافسات أومنيوم للدراجات على المضمار على حصد أكبر عدد من النقاط خلال السباقات الأربعة، وهي سباقات سكراتش والإيقاع والإقصاء والنقاط.



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