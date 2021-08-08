المخضرم ألفيس يحقق حلم الفوز بالذهبية الأولمبية مع البرازيل

المصدر: رويترز

أكد داني ألفيس قائد البرازيل إن الحلم تحول إلى حقيقة بحصد ذهبية أولمبية وعمره 38 عاما بعد فوز بلاده 2-1 على إسبانيا في نهائي منافسات كرة القدم للرجال في ألعاب طوكيو يوم السبت.

وانضم ألفيس ضمن ثلاثة لاعبين فوق عمر 24 عاما لتشكيلة البرازيل في الأولمبياد، واضطر إلى خوض وقت إضافي في مباراتي قبل النهائي والنهائي قبل أن ينال الذهبية.

وقال مدافع برشلونة السابق "هذا يعني الكثير بالنسبة لي. وثق الجميع بي، وكنت أعرف أنها فرصة تأتي مرة واحدة".

وأضاف "ليس كل يوم يمكن أن تصبح بطلا أولمبيا وخاصة في عمر 38، ولقد حضرت هنا مثل الجميع أشارك في هذه المسابقة لأول مرة".

وتابع "حضرت مع الزملاء لتحقيق الحلم، وحققنا ذلك بعد الكثير من الجهد والتضحيات، ونحن سنعود بأكبر جائزة إلى بلادنا وإلى شعبنا".

وفاز ألفيس تقريبا بكل لقب ممكن، حيث نال لقب الدوري الإسباني ست مرات، وبدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات مع برشلونة، وأحرز الدوري الإيطالي مع يوفنتوس، كما حصل على الدوري الفرنسي مرتين مع باريس سان جيرمان، لكنه لم ينجح في حصد لقب كأس العالم مع البرازيل.

ويرتبط ألفيس حاليا بعقد مع ساو باولو ولا ينوي الاعتزال الآن.

وقال ألفيس "لدي دوافع لاعب عمره 23 عاما. لا أزال أريد أن أفعل أشياء في كرة القدم".



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