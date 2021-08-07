المصري الجندي يفوز بفضية تاريخية في الخماسي الحديث بأولمبياد طوكيو

المصدر: رويترز

حقق المصري أحمد الجندي مفاجأة بالفوز بالميدالية الفضية في الخماسي الحديث للرجال في أولمبياد طوكيو اليوم السبت.

وهذه أول ميدالية لمصر في الخماسي الحديث كما حققت رقما قياسيا في طوكيو بالحصول على ست ميداليات في أكبر حصيلة في تاريخها منها ذهبية وأربع برونزيات.

وفاز البريطاني جوزيف تشونج بالميدالية الذهبية بينما نال الكوري الجنوبي جون وونج-تاي البرونزية.

واحتل الجندي المركز الثاني في الرياضة التي تتألف من خمس مسابقات وهي الرماية وسيف المبارزة والسباحة الحرة لمسافة 200 متر وقفز السدود بالحصان واختراق الضاحية لمسافة 3200 متر.

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