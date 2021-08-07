سيدات فرنسا يكسرن العناد الصربي ويتوجن ببرونزية السلة

المصدر: د ب أ

تخلص المنتخب الفرنسي سريعا من صدمة الخسارة أمام نظيره الياباني في الدور قبل النهائي ، وتوج بالميدالية البرونزية لمسابقة كرة السلة (سيدات) بدورة الألعاب الأولمبية الحالية (طوكيو 2020) اثر فوزه الثمين 91 /76 على نظيره الصربي اليوم السبت في مباراة تحديد المركز الثالث.

وكان المنتخب الفرنسي مني بهزيمة مفاجئة أمس الجمعة أمام نظيره الياباني في المربع الذهبي للمسابقة ولكنه نجح في استعادة اتزانه سريعا وتوج اليوم بالبرونزية بعد أداء قوي في مواجهة المنتخب الصربي العنيد الذي حسم الربع الأول من المباراة لصالحه لكنه لم يستطع الصمود كثيرا أمام الأداء القوي للاعبات فرنسا.

وقدم المنتخب الفرنسي بداية قوية في المباراة ، وبدا أن اللاعبات يرغبن في ردة فعل قوية بعد الهزيمة المفاجئة أمام المنتخب الياباني في المربع الذهبي ، ولكن المنتخب الصربي انتفض سريعا في وسط هذا الشوط وبدأ الرد على نظيره الفرنسي بأداء قوي وسريع ودفاع متماسك لينهي الربع الأول لصالحه 23 / 19 .

وفي الربع الثاني ، عاد المنتخب الفرنسي للضغط القوي على منافسه وتغلب على الدفاع الصربي القوي وقلب النتيجة لصالحه تدريجيا حتى أنهى الشوط الأول لصالحه 43 / 40 .

وواصل الفريق الفرنسي تألقه في الربع الثالث موسعا الفارق تدريجيا حتى أنهى الربع الثالث لصالحه 67 / 56 ثم حافظ الفريق على تماسكه في محاولة ردة الفعل الصربية في الربع الأخير لينهي اللقاء لصالحه ويتوج بالميدالية البرونزية.

ويلتقي المنتخب الأمريكي نظيره الياباني غدا الأحد في المباراة النهائية للمسابقة على الميدالية الذهبية.

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