ألمانيا تثني على اليابان لاستضافتها الأولمبياد في هذه الظروف العصيبة

المصدر: د ب أ

أشاد قادة الاتحاد الألماني للرياضات الأولمبية، اليوم السبت، بأداء البعثة الألمانية وبجهود منظمي أولمبياد طوكيو، كما وصفوا دورة الألعاب الأولمبية التي تجرى حاليا، بأنها "دلالة مهمة" وسط أزمة جائحة كورونا.

ووصف الفونس هورمان، رئيس الاتحاد الألماني للرياضات الأولمبية، الرياضيين بأنهم "سفراء رياضيون عظماء" في هذه النسخة الصعبة من الأولمبياد والتي تقام وسط بروتوكول صحي مشدد.

وقال هورمان "بتمثيل بلادهم، ارتقوا إلى مستوى مسؤوليتهم الخاصة"، كما أشاد ديرك شيملبفنيج رئيس البعثة الألمانية في طوكيو بروح الفريق، حيث كانت "بمثابة شراكة" ، "مثل عائلة واحدة تقريبا".

وأعرب قادة الاتحاد الألماني للرياضات الأولمبية عن رضاهم رغم أن إنجازات الفريق في دورة الألعاب الحالية لم ترتق إلى الإنجازات الألمانية في النسخ السابقة من الأولمبياد، حيث حصدت البعثة 37 ميدالية في طوكيو من بينها عشر ذهبيات بحلول اليوم السبت.

وأكد شيملبفنيج أنه كان من "الصحيح والمهم" إقامة الأولمبياد رغم تزايد قلق الشعب الياباني بشأن استضافة طوكيو لأهم حدث رياضي على مستوى العالم في هذه الظروف الصعبة.

وفيما يتعلق باليابان الدولة المضيفة للأولمبياد، ذكر بيان الاتحاد الألماني للرياضات الأولمبية "تعرفنا على أرض الابتسامات من أفضل ضوء لها" مع الإشادة أيضًا بـ" أفضل المنشآت الرياضية في العالم".



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