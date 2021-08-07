المنتخب المجري يتوج ببرونزية كرة الماء للسيدات

المصدر: د ب أ

توج المنتخب المجري بالميدالية البرونزية لمسابقة كرة الماء (سيدات) بدورة الألعاب الأولمبية الحالية (طوكيو 2020) بفوزه الثمين 11 / 9 على منتخب الاتحاد الروسي للعبة اليوم السبت في المباراة النهائية للمسابقة.

وتخلص المنتخب المجري من دوامة المركز الرابع التي لازمته في آخر ثلاث دورات أولمبية أعوام 2008 و2012 و2016 وأحرز الميدالية الأولمبية الأولى في تاريخه.

وحرم المنتخب المجري الفريق الروسي من الدفاع عن الميدالية البرونزية التي أحرزها في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 والتي كانت الثانية له في تاريخ مشاركاته الأولمبية بعد برونزية المسابقة في أولمبياد سيدني 2000 .

وانتهى الربع الأول من المباراة بالتعادل 2 / 2 ثم تقدم المنتخب المجري في الربع الثاني 7 / 5 ولكن الفريق الروسي رد بقوة في الربع الثالث وسجل ثلاثة أهداف دون مقابل للمنتخب المجري ليقلب النتيجة لصالحه 8 / 7 قبل أن يحسم المنتخب المجري المواجهة لصالحه 11 / 9 بفضل أربعة أهداف مقابل هدف واحد لروسيا في الربع الأخير من المباراة.

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