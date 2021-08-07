الأمريكية كوردا تحرز ذهبية الجولف وتحتفل مع شقيقتها

المصدر: رويترز

أحرزت الأمريكية نيلي كوردا ذهبية منافسات الجولف للسيدات في أولمبياد طوكيو بفارق ضربة واحدة عن أقرب منافساتها اليوم السبت.

وستخوض النيوزيلندية ليديا كو واليابانية موني إنامي مواجهة فاصلة على الميداليتين الفضية والبرونزية.

وكانت كوردا تتصدر الترتيب بفارق ثلاث ضربات من الليلة الماضية، ورغم دخول اليابانية إنامي المنافسة بقوة، نجحت اللاعبة الأمريكية في النهاية في انتزاع اللقب بفارق ضربة واحدة.

وسددت كوردا 69 ضربة في الجولة الأخيرة وبإجمالي 267 ضربة وبفارق 17 ضربة تحت المعدل.

وبعد حسم اللقب، احتفلت نيلي بعناق شقيقتها جيسيكا التي شاركت في منافسات الجولف وتقاسمت المركز 15.

ويأتي تتويج كوردا بعد فوز مواطنها زاندر شوفلي بلقب الجولف للرجال يوم الأحد، لتفرض الولايات المتحدة هيمنتها على اللعبة.

وكوردا من عائلة رياضية، فإلى جانب شقيقتها جيسيكا الفائزة بعدة ألقاب في الجولف، سبق لوالدها بيتر الفوز ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس، كما يشارك شقيقها الأصغر سيباستيان في بطولات اتحاد التنس للمحترفين تحت 21 عاما.

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