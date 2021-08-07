الصين تحرز ذهبية سباق قوارب الكانوي لزوجي السيدات

المصدر: د ب أ

توجت الصين اليوم السبت بالميدالية الذهبية في سباق قوارب الكانوي لمسافة 500 متر لزوجي السيدات ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا بالعاصمة اليابانية طوكيو.

وسجل الثنائي الصيني صن مينجيا وشو شيشياو دقيقة واحدة و495ر55 ثانية ليحتل المركز الأول محققا أفضل زمن أولمبي للسباق.

وجاء الفريق الأوكراني، الذي يضم أناستازيا تشيتفريكوفا وليودمايلا لوزان، في المركز الثاني بزمن دقيقة واحدة و499ر57 ثانية، ليحرز الميدالية الفضية.

بينما انتزع الثنائي الكندي كاتي فنسنت ولورنس فنسنت لابوينت الميدالية البرونزية بعدما أنهى السباق في المركز الثالث بزمن دقيقة واحدة و041ر59 ثانية.



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز