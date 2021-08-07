البرازيلي كيروش يتوج بذهبية سباق قوارب الكانوي

المصدر: د ب أ

توج البرازيلي إيزاكياس كيروش اليوم السبت بالميدالية الذهبية في سباق قوارب الكانوي لمسافة 1000 متر لفردي الرجال ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا بالعاصمة اليابانية طوكيو.

وأنهى كيروش السباق في المركز الأول مسجلا أربع دقائق و408ر4 ثانية، وتلاه الصيني ليو هاو في المركز الثاني بزمن قدره أربع دقائق و724ر5 ثانية ليحرز الميدالية الفضية.

بينما كان المركز الثالث والميدالية البرونزية من نصيب المولدوفي سيرجي تارنوفشي الذي أنهى السباق في أربع دقائق و269ر6 ثانية.



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