المجر تتوج بذهبية سباق قوارب الكاياك لرباعي السيدات

المصدر: د ب أ

أحرزت المجر اليوم السبت الميدالية الذهبية لسباق قوارب الكاياك لمسافة 500 متر لرباعي السيدات ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا بالعاصمة اليابانية طوكيو.

وأنهى الفريق المجري، الذي يضم دانوتا كوزاك ودورا بودوني وآنا كاراس وتمارا تشيباش، السباق في دقيقة واحدة و463ر35 ثانية.

وجاء الفريق البيلاروسي، الذي يضم فولها كودزينكا ومارينا بوتارن ومارهاريتا تسشكفيتش ونادزيا بابوك، في المركز الثاني مسجلا دقيقة واحدة و073ر36 ثانية ليحرز الميدالية الفضية.

أما الفريق البولندي، الذي يضم يوستينا إسكرزيكا وآنا بولافسكا وهيلينا فيشنيفسكا وكارولينا ناجا، فقد أحرز الميدالية البرونزية بعدما أنهى السباق في المركز الثالث مسجلا دقيقة واحدة و445ر36 ثانية.



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