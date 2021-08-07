النرويج تتوج بذهبية كرة الطائرة الشاطئية وقطر تحرز البرونزية

المصدر: د ب أ

أحرزت النرويج اليوم السبت الميدالية الذهبية في كرة الطائرة الشاطئية للرجال ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا بالعاصمة اليابانية طوكيو، إثر فوزها على فريق اللجنة الأولمبية الروسية 2 / صفر في النهائي.

وتغلب الثنائي النرويجي أنديرس مول وكريستيان سوروم على الثنائي الروسي فياتشيسلاف كراسيلنيكوف وأوليج ستويانوفسكي 21 / 17 و21 / 18 ليحرز الذهبية، بينما أحرز الفريق الروسي الميدالية الفضية.

وفي وقت سابق اليوم، أحرزت قطر الميدالية البرونزية إثر فوزها على لاتفيا 2 / صفر في مواجهة حسم المركز الثالث.

وتغلب الثنائي القطري أحمد تيجان وشريف يونس على الثنائي اللاتفي مارتينش بلافينش وإدجارس توكس 21 / 12 و21 / 18 ، لتحرز قطر أول ميدالية أولمبية لها في كرة الطائرة الشاطئية.

وقدم الثنائي القطري مشوارا رائعا في الدورة الحالية حيث تصدر مجموعته بعد أن حقق الفوز في جميع المواجهات الثلاث أمام سويسرا وإيطاليا وأمريكا.

وبعدها أطاح بالفريق الأمريكي من دور الستة عشر بالفوز عليه 2 / 1 ثم تغلب على ثنائي إيطاليا 2 / صفر في دور الثمانية قبل أن يخسر في الدور قبل النهائي أمام ثنائي ممثل للجنة الأولمبية الروسية صفر / 2 .



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