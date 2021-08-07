ألمانيا تتوج بذهبية سباق قوارب الكاياك لرباعي الرجال

المصدر: د ب أ

أحرزت ألمانيا اليوم السبت الميدالية الذهبية لسباق قوارب الكاياك لمسافة 500 متر لرباعي الرجال ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا بالعاصمة اليابانية طوكيو.

وأنهى الفريق الألماني، الذي يضم ماكس لمكي ورونالد راوهي وماكس رنشميت وتوم ليبشير، السباق في دقيقة واحدة و219ر22 ثانية.

واحتل الفريق الإسباني، الذي يضم ساؤول كرافيوتو وكارلوس أريفالو لوبيز وماركوس فالز ورودريجو جيرمادي، المركز الثاني مسجلا دقيقة واحدة و445ر22 ثانية ليحرز الميدالية الفضية.

وجاء الفريق السلوفاكي، الذي يضم صامويل بالاز وإريك فلتشيك وآدم بوتيك ودينيس ميشاك، في المركز الثالث بزمن دقيقة واحدة و534ر23 ثانية لينتزع الميدالية البرونزية.



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