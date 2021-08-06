الاتحاد الدولي للدراجات يقرر إيقاف مسؤول ألماني بسبب العنصرية

المصدر: د ب أ

أعلن الاتحاد الدولي للدراجات اليوم الجمعة إيقاف باتريك موستر المدير الرياضي للاتحاد الألماني للدراجات، حتى نهاية العام الجاري، عقب إدلاءه بكلمات عنصرية خلال سباق عكس عقارب الساعة ضمن منافسات سباق الطريق للرجال في أولمبياد طوكيو 2020.

وتقدم المسؤول البالغ عمره 54 عاما بالاعتذار مرارا، معترفا بخطأه.

وجرى ترحيل موستر من طوكيو إلى ألمانيا بعد سماعه عبر شاشات التلفاز وهو يحاول تحفيز دراج ألماني لتجاوز منافس إفريقي بعبارة "تجاوز سائقي الجمال".

وجرى إعفاء موستر من مهام عمله حتى إشعار أخر، بحسب ما أعلن الفريق الألماني للدراجات.



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز