المنتخب الأمريكي يطيح بنظيره الصربي ويتأهل لنهائي سلة السيدات

المصدر: د ب أ

قطع المنتخب الأمريكي لكرة السلة (سيدات) خطوة جديدة ومهمة على طريق الدفاع عن لقبه الأولمبي وتأهل للمباراة النهائية في دورة الألعاب الأولمبية الحالية (طوكيو 2020) بفوزه الكبير 79 / 59 على نظيره الصربي اليوم الجمعة في الدور قبل النهائي للمسابقة.

ويلتقي المنتخب الأمريكي في المباراة النهائية للمسابقة بعد غد الأحد مع الفائز من المواجهة الأخرى بالمربع الذهبي ، والتي تجمع بين المنتخبين الياباني والفرنسي في وقت لاحق اليوم.

وأصبح المنتخب الأمريكي على بعد خطوة واحدة من الاحتفاظ بالذهب الأولمبي ومواصلة هيمنته على اللقب الذي احتكره في آخر ست دورات أولمبية منذ 1996 بأتلانتا.

وتوج المنتخب الأمريكي بلقب السلة الأولمبية للسيدات في ثمان من آخر تسع دورات أولمبية فيما حل ثالثا في أولمبياد 1992 ببرشلونة.

وفي المقابل ، خاض المنتخب الصربي الأولمبياد للمرة الثانية فقط في تاريخه علما بأنه فاز بالميدالية البرونزية في مشاركته الوحيدة السابقة بأولمبياد ريو دي جانيرو 2016 .

ويستطيع الفريق الحفاظ على البرونزية من خلال مباراة تحديد المركز الثالث بعد غد الأحد أيضا.

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