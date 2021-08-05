الإيطالي ستانو يتوج بذهبية سباق 20 كيلومترا مشي للرجال

المصدر: د ب أ

توج الإيطالي ماسيمو ستانو اليوم الخميس بالميدالية الذهبية لسباق 20 كيلومترا مشي للرجال، لتكون الذهبية الثالثة لإيطاليا ضمن منافسات ألعاب القوى بدورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا بالعاصمة اليابانية طوكيو.

وتجاوز ستانو خط النهاية مسجلا ساعة واحدة و21 دقيقة وخمس ثوان، ليحتل المركز الأول في السباق الذي يقام ضمن عدة منافسات في سابورو لتفادي درجات الحرارة ونسب الرطوبة العالمية في طوكيو، علما بأن السباق أقيم اليوم في ظل درجة حرارة فاقت 30 درجة.

وجاء الياباني كوكي إيكيدا في المركز الثاني بزمن ساعة واحدة و21 دقيقة و14 ثانية ليحرز الميدالية الفضية.

وانتزع الياباني الآخر توشيكازو ياماناشي، بطل العالم، الميدالية البرونزية بعدما أنهى السباق في المركز الثالث مسجلا ساعة واحدة و21 دقيقة و28 ثانية.

وجاء تتويج ستانو بالذهبية اليوم بعد أن شهد يوم الأحد الماضي تتويج مواطنيه لامونت مارسيل جاكوبس، في سباق 100 متر، وجيانماركو تامبيري في الوثب العالي.

وأصبح ستانو، الذي أحرز المركز الرابع عشر في بطولة العالم الأخيرة، أول إيطالي يتوج بسباق المشي في الأولمبياد منذ أن حقق ايفانو برونيتي هذا الإنجاز في أولمبياد أثينا 2004 .



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