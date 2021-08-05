طائرة روسيا تجرد البرازيل من لقبها الأولمبي وتتأهل للنهائي

المصدر: د ب أ

جرد منتخب الاتحاد الروسي للكرة الطائرة المنتخب البرازيلي من لقبه الأولمبي وبدد آماله في الفوز بالميدالية الذهبية للمرة الرابعة في تاريخه بالفوز عليه 3 / 1 اليوم الخميس في الدور قبل النهائي لمسابقة الكرة الطائرة (رجال) بدورة الألعاب الأولمبية الحالية (طوكيو 2020) .

وتأهل الفريق الروسي إلى المباراة النهائية بجدارة بعدما قلب تأخره بالشوط الأول للمباراة إلى فوز ثمين 3 / 1 بنتيجة أشواط 18 / 25 و25 / 21 و26 / 24 و25 / 23 اليوم في المربع الذهبي.

وثأر الفريق الروسي ، الفائز بالذهب الأولمبي أربع مرات سابقة أحدثها في 2012 بلندن ، لهزيمته أمام المنتخب البرازيلي في المربع الذهبي لأولمبياد 2016 في ريو دي جانيرو بالبرازيل حيث أكمل المنتخب البرازيلي بعدها طريقه إلى منصة التتويج باللميدالية الذهبية.

وبهذا يغيب المنتخب البرازيلي عن النهائي في الدورات الأولمبية للمرة الأولى منذ سنوات طويلة وبالتحديد منذ فوزه بالمركز السادس في أولمبياد سيدني 2000 .

وكان الفريق البرازيلي توج بالميدالية الذهبية في 2004 بأثينا وبالفضية في 2008 ببكين و2012 بلندن ثم بالذهب في الدورة الأولمبية الماضية (ريو 2016) .

وفي المقابل ، يعود الفريق الروسي للظهور في النهائي بعدما غاب عنه في 2016 علما بأنها كانت المرة الأولى منذ فوزه بالفضية في سيدني 2000 التي يغيب فيها عن منصة التتويج بالميداليات حيث أحرز البرونزية في 2004 و2008 والذهبية في 2012 .

ويلتقي الفريق الروسي في النهائي بعد غد السبت مع الفائز من المواجهة الأخرى بالمربع الذهبي والتي تجمع بين منتخبي فرنسا والأرجنتين في وقت لاحق اليوم.

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