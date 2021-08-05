الهند تحرز برونزية هوكي الرجال في أولمبياد طوكيو على حساب ألمانيا

المصدر: د ب أ

أحرزت الهند اليوم الخميس الميدالية البرونزية في الهوكي لفئة الرجال ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا بالعاصمة اليابانية طوكيو.

وأحرز الفريق الهندي الميدالية بتغلبه على نظيره الألماني 5 / 4 في مباراة حسم المركز الثالث.

وحصدت الهند بذلك أول ميدالية أولمبية لها في الهوكي منذ أن توجت بالذهبية في أولمبياد موسكو 1980 .

وتحسم الميداليتان الذهبية والفضية لهوكي الرجال في وقت لاحق اليوم عبر المباراة النهائية بين منتخبي أستراليا وبلجيكا.

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