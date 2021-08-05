الهند تحرز برونزية هوكي الرجال في أولمبياد طوكيو على حساب ألمانيا
أحرزت الهند اليوم الخميس الميدالية البرونزية في الهوكي لفئة الرجال ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا بالعاصمة اليابانية طوكيو.
وأحرز الفريق الهندي الميدالية بتغلبه على نظيره الألماني 5 / 4 في مباراة حسم المركز الثالث.
وحصدت الهند بذلك أول ميدالية أولمبية لها في الهوكي منذ أن توجت بالذهبية في أولمبياد موسكو 1980 .
وتحسم الميداليتان الذهبية والفضية لهوكي الرجال في وقت لاحق اليوم عبر المباراة النهائية بين منتخبي أستراليا وبلجيكا.