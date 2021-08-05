    العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    الهند تحرز برونزية هوكي الرجال في أولمبياد طوكيو على حساب ألمانيا

    المصدر:
    • د ب أ
    التاريخ:

     أحرزت الهند اليوم الخميس الميدالية البرونزية في الهوكي لفئة الرجال ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا بالعاصمة اليابانية طوكيو.

    وأحرز الفريق الهندي الميدالية بتغلبه على نظيره الألماني 5 /  4 في مباراة حسم المركز الثالث.

    وحصدت الهند بذلك أول ميدالية أولمبية لها في الهوكي منذ أن توجت بالذهبية في أولمبياد موسكو 1980 .

    وتحسم الميداليتان الذهبية والفضية لهوكي الرجال في وقت لاحق اليوم عبر المباراة النهائية بين منتخبي أستراليا وبلجيكا.

     

     

    كلمات دالة:
    • برونزية الهوكي،
    • الهند،
    • أولمبياد طوكيو 2020
    طباعة Email
    ↑ أعلى