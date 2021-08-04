لوبيز يفوز بذهبية ليضع كوبا على قمة جدول ميداليات الملاكمة

المصدر: رويترز

فاز أرلين لوبيز بذهبيته الأولمبية الثانية اليوم الأربعاء ليضع كوبا على قمة جدول ميداليات الملاكمة في أولمبياد طوكيو بعد فوزه على البريطاني بن ويتاكر في نهائي ممتع لوزن خفيف الثقيل.

وحافظ لوبيز، بطل وزن المتوسط في أولمبياد ريو 2016، على هدوئه طيلة النزال وقدم أداء مهاريا في الملاكمة، واحتوى خطورة لكمات ويتاكر السريعة ليحقق ثاني ذهبية لصالح كوبا في طوكيو.

وفازت بوسه ناز تشاكر أوغلو وبوسه ناز سورمينيلي بمواجهتيهما في الدور قبل النهائي لتمنحا تركيا فرصة الفوز بأول ميدالية ذهبية على الإطلاق في ملاكمة السيدات.

وكانت الذهبية الوحيدة هذا اليوم من نصيب لوبيز، بعد كفاح من ويتاكر طيلة النزال. ولم يستسلم الملاكم البريطاني مطلقا، لكنه واجه صعوبات في تحويل النزال لصالحه أمام لوبيز صاحب الخبرة الكبيرة.

وحصل كل من الأذربيجاني لورين بيرتو ألفونسو دومينجيز والروسي إمام خاتايف على الميدالية البرونزية بعد خسارتهما في قبل النهائي.

وفي وزن الذبابة للسيدات، تغلبت بطلة أوروبا تشاكر أوغلو على التايوانية طويلة القامة هوانج هسياو-ون بأداء سريع وخططي، وتصدت إلى لكمات هوانج المتكررة قبل أن تتحرك برشاقة إلى الهجوم.

وتلتقي تشاكر أوغلو في النهائي يوم السبت مع البلغارية ستويكا جيليازكوفا كراستيفا البالغ عمرها 35 عاما.

وكانت الملاكمة البلغارية متفوقة دائما في النزال الثاني بالدور قبل النهائي رغم الأداء الحماسي من اليابانية تسوكيمي ناميكي لتبدد آمال الدولة المضيفة في تحقيق ذهبية ثانية في ملاكمة السيدات.

وحصلت التركية الأخرى سورمينيلي على دفعة قوية من أجواء شبيهة باللعب في ديارها في مجمع كوكوجيكان خلال نزالها بقبل نهائي وزن الوسط، وكان صوت أفراد الفريق التركي عاليا وهتفوا وشجعوا سورمينيلي في كل حركة أمام الهندية لوفلينا بورجوهين.

وتلتقي سورمينيلي في نهائي وزن الوسط مع الصينية قو هونغ التي هزمت الأمريكية أوشي جونز في نزال ممتع بالدور قبل النهائي.

وتأهل الأمريكي ريتشارد توريز جونيور والأوزبكي باخودير جلالوف إلى نهائي الوزن الثقيل للرجال بعد أن أوقف الحكام نزال كل منهما في الدور قبل النهائي بسبب إصابة القازاخستاني كامشيبك كونكابايف والبريطاني فريزر كلارك.



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