استبعاد لاعبة الكاراتيه الروسية شيرنيشيفا من طوكيو 2020

المصدر: د ب أ

أعلنت اللجنة الأولمبية الروسية اليوم الأربعاء استبعاد لاعبة الكاراتيه آنا شيرنيشيفا من أولمبياد طوكيو 2020 بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت اللجنة الأولمبية الروسية عبر حسابها على شبكة "إنستجرام" لمشاركة الصور اليوم "اختبار كورونا الخاص بشيرنيشيفا، وهو اختبار إلزامي لجميع المشاركين في دورة الألعاب، جاء إيجابيا ، كان اختبار التحكم مخيبا بنفس القدر، آنا شكرا لك".

وكانت شيرنيشيفا هي الروسية الوحيدة التي تشارك في منافسات الكاراتيه في طوكيو ، بعد تقدمها في تصفيات وزن 55 كجم.

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