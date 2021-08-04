إيقاف حساب أسرع امرأة في العالم على انستجرام

المصدر: رويترز

لا يمكن لأي شخص حتى أسرع امرأة في العالم انتهاك حقوق بث أولمبياد طوكيو حيث أعلنت العداءة الجاميكية إيلين طومسون-هيرا الفائزة بذهبيتي السرعة أن حسابها على انستجرام تم إيقافه لنشرها بعض مقاطع الفيديو لانتصارها في سباقي 100 و200 متر.

ودافعت طومسون-هيرا بنجاح عن لقبيها الأولمبيين من ألعاب ريو 2016 في السباقين في طوكيو لتحصل على أربع ذهبيات في دورتين.

لكن محاولتها لمشاركة لقطات للسباقين مع معجبيها على انستجرام تسببت في إيقاف حسابها.

وقالت العداءة على تويتر "تم إيقاف حسابي على انستجرام لنشر مقاطع من السباقين لأني لا أملك الحقوق لذلك. أراكم بعد يومين".

وستنافس طومسون-هيرا في سباق التتابع أربعة في 100 متر للسيدات غدا الخميس.

وستحصل اللجنة الأولمبية الدولية على أكثر من أربعة مليارات دولار من حقوق البث عن فترة تشمل دورة ألعاب بيونجتشانج الشتوية 2018 وأولمبياد طوكيو.



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