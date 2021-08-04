كوريا الجنوبية تطيح بتركيا من دور الثمانية بكرة الطائرة للسيدات
صعدت كوريا الجنوبية إلى الدور قبل النهائي بمنافسات كرة الطائرة للسيدات في دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا بالعاصمة اليابانية طوكيو، بعدما تغلبت على تركيا 3 / 2 اليوم الأربعاء في افتتاح منافسات دور الثمانية.
وتقدم المنتخب التركي 25 / 17 خلال المجموعة الأولى ثم تفوق المنتخب الكوري خلال المجموعتين الثانية والثالثة 25 / 17 و28 / 26 .
بعدها أنعش المنتخب التركي أماله بالفوز في المجموعة الرابعة 25 / 18 لكن المنتخب الكوري حسم المباراة وبطاقة التأهل بالفوز في المجموعة الخامسة 15 / 13 .
وتتواصل منافسات دور الثمانية اليوم بلقاء أمريكا مع جمهورية الدومينيكان وصربيا مع إيطاليا والبرازيل مع الفريق الروسي.