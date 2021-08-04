    العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    كوريا الجنوبية تطيح بتركيا من دور الثمانية بكرة الطائرة للسيدات

    المصدر:
    • د ب أ
    التاريخ:

     صعدت كوريا الجنوبية إلى الدور قبل النهائي بمنافسات كرة الطائرة للسيدات في دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا بالعاصمة اليابانية طوكيو، بعدما تغلبت على تركيا 3 / 2 اليوم الأربعاء في افتتاح منافسات دور الثمانية.

    وتقدم المنتخب التركي 25 / 17 خلال المجموعة الأولى ثم تفوق المنتخب الكوري خلال المجموعتين الثانية والثالثة 25 / 17 و28 / 26 .

    بعدها أنعش المنتخب التركي أماله بالفوز في المجموعة الرابعة 25 / 18 لكن المنتخب الكوري حسم المباراة وبطاقة التأهل بالفوز في المجموعة الخامسة 15 / 13 .

    وتتواصل منافسات دور الثمانية اليوم بلقاء أمريكا مع جمهورية الدومينيكان وصربيا مع إيطاليا والبرازيل مع الفريق الروسي.
     

     

    كلمات دالة:
    • دور الثمانية بكرة الطائرة للسيدات ،
    • كوريا الجنوبية تطيح ،
    • أولمبياد طوكيو 2020
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