كوريا الجنوبية تطيح بتركيا من دور الثمانية بكرة الطائرة للسيدات

المصدر: د ب أ

صعدت كوريا الجنوبية إلى الدور قبل النهائي بمنافسات كرة الطائرة للسيدات في دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا بالعاصمة اليابانية طوكيو، بعدما تغلبت على تركيا 3 / 2 اليوم الأربعاء في افتتاح منافسات دور الثمانية.

وتقدم المنتخب التركي 25 / 17 خلال المجموعة الأولى ثم تفوق المنتخب الكوري خلال المجموعتين الثانية والثالثة 25 / 17 و28 / 26 .

بعدها أنعش المنتخب التركي أماله بالفوز في المجموعة الرابعة 25 / 18 لكن المنتخب الكوري حسم المباراة وبطاقة التأهل بالفوز في المجموعة الخامسة 15 / 13 .

وتتواصل منافسات دور الثمانية اليوم بلقاء أمريكا مع جمهورية الدومينيكان وصربيا مع إيطاليا والبرازيل مع الفريق الروسي.



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