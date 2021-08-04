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    صربيا تتأهل للمربع الذهبي في كرة السلة للسيدات

    المصدر:
    • د ب أ
    التاريخ:

     صعدت صربيا إلى الدور قبل النهائي في كرة السلة للسيدات ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا بالعاصمة اليابانية طوكيو، بعدما تغلبت على الصين 77 / 70 اليوم الأربعاء في افتتاح منافسات دور الثمانية.

    وتقدم الفريق الصربي خلال الرابع الأول 16 / 14 ثم انتهى الربع الثاني بالتعادل 19 / 19 .
    وتفوق المنتخب الصيني خلال الربع الثالث 25 / 14 لكن المنتخب الصربي استعاد سيطرته في الربع الأخير

    وتفوق خلاله 28 / 12 ليحسم المباراة لصالحه وينتزع بطاقة التأهل للمربع الذهبي.
    وتتواصل منافسات دور الثمانية اليوم بلقاء أستراليا مع أمريكا واليابان مع بلجيكا وإسبانيا مع فرنسا.
     

    كلمات دالة:
    • كرة السلة للسيدات ،
    • صربيا تتأهل للمربع الذهبي،
    • أولمبياد طوكيو 2020
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