صربيا تتأهل للمربع الذهبي في كرة السلة للسيدات
صعدت صربيا إلى الدور قبل النهائي في كرة السلة للسيدات ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا بالعاصمة اليابانية طوكيو، بعدما تغلبت على الصين 77 / 70 اليوم الأربعاء في افتتاح منافسات دور الثمانية.
وتقدم الفريق الصربي خلال الرابع الأول 16 / 14 ثم انتهى الربع الثاني بالتعادل 19 / 19 .
وتفوق المنتخب الصيني خلال الربع الثالث 25 / 14 لكن المنتخب الصربي استعاد سيطرته في الربع الأخير
وتفوق خلاله 28 / 12 ليحسم المباراة لصالحه وينتزع بطاقة التأهل للمربع الذهبي.
وتتواصل منافسات دور الثمانية اليوم بلقاء أستراليا مع أمريكا واليابان مع بلجيكا وإسبانيا مع فرنسا.