صربيا تتأهل للمربع الذهبي في كرة السلة للسيدات

المصدر: د ب أ

صعدت صربيا إلى الدور قبل النهائي في كرة السلة للسيدات ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا بالعاصمة اليابانية طوكيو، بعدما تغلبت على الصين 77 / 70 اليوم الأربعاء في افتتاح منافسات دور الثمانية.

وتقدم الفريق الصربي خلال الرابع الأول 16 / 14 ثم انتهى الربع الثاني بالتعادل 19 / 19 .

وتفوق المنتخب الصيني خلال الربع الثالث 25 / 14 لكن المنتخب الصربي استعاد سيطرته في الربع الأخير

وتفوق خلاله 28 / 12 ليحسم المباراة لصالحه وينتزع بطاقة التأهل للمربع الذهبي.

وتتواصل منافسات دور الثمانية اليوم بلقاء أستراليا مع أمريكا واليابان مع بلجيكا وإسبانيا مع فرنسا.



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